12:01 Uhr

Rückschlag für Motorradfahrer Thomas Deisenhofer

Sturz verhindert eine Topplatzierung des Donauwörthers.

Nach dem erfolgreichen Rennwochenende am Schleizer Dreieck ging es für den Donauwörther Thomas Deisenhofer nun zum vierten Lauf des Twin Cups der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) im tschechischen Most. Nach einem vierten und einem zweiten Platz in den beiden Qualifikationstrainings ging es von Startplatz vier ins Rennen. „Da es 20 Minuten vor Rennbeginn noch einmal ordentlich zu regnen begann, rechnete ich mir einiges aus“, erklärt der Donauwörther.

Der Frust ist nach dem Sturz groß

Sein Start verlief perfekt und er konnte sich noch vor der ersten Kurve an die Spitze des 42 Fahrer großen Starterfeldes setzen. Nach den ersten beiden Sektorzeiten hatte Deisenhofer bereits über drei Sekunden Vorsprung auf den Rest des Feldes. Doch er stürzte noch während der ersten Runde im Ausgang der Start-Ziel-Kurve und das komplette Feld zog an ihm vorbei. „Bis auf ein paar kleine Prellungen blieb ich unverletzt, jedoch war der Frust über diesen unnötigen Sturz groß und meine Maschine derart beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war“, berichtet Deisenhofer.

Seine Mechaniker machten sich an die Arbeit, um das Motorrad für den zweiten Lauf wieder in Gang zu bringen. Hier wieder von Platz vier startend lautete die Devise für das Rennen Schadensbegrenzung und Punkte holen. Am Ende sprang ein sechster Platz heraus was eine magere Ausbeute von zehn Punkten für den Meisterschaftsstand ergab. „Alles in allem ein sehr sehr bitteres Wochenende für mein Team und mich, bei dem wir wichtige Punkte im tschechischen Kiesbett von Most haben liegen lassen“, lautet Deisenhofers Bilanz. In der Gesamtwertung der Meisterschaft fiel sein Team um zwei Plätze von Rang zwei auf vier zurück. Das nächste Rennen der IDM findet vom 6. bis 8. September in den Niederlanden (Assen) statt.

