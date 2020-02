TSV Rain: Freud und Leid in den ersten Testspielen

Plus Der Regionalligist bestreitet seine ersten Testspiele gegen Regensburg II und Donaustauf. Dabei machen es die Rainer phasenweise ziemlich spannend.

Nach zwei kraftraubenden Trainingswochen standen für den TSV Rain nun zwei Testspiele gegen Mannschaften aus der Bayernliga Süd auf dem Programm. Erst reiste das Team von Chefanweiser Alex Käs und Co-Trainer Johannes Müller zur Zweitvertretung des SSV Jahn Regensburg. Einen Tag später gab der SV Donaustauf seine Visitenkarte auf dem Kunstrasenplatz am Georg-Weber-Stadion ab.

Jahn Regensburg II – TSV Rain 2:3 (0 :1). In den ersten 20 Minuten hatten die Hausherren mehr vom Spiel und ein deutliches Chancenplus zu verzeichnen. Doch in der 21. Minute schlug Michael Krabler zu, als er einen langen Ball aus der eigenen Hälfte kontrolliert annahm, seinen Gegenspieler stehen ließ und am Torwart vorbei zur Führung einschob – zugleich der Pausenstand.

Es dauert bis zur 50. Minute ehe die Regensburger zum zwischenzeitlich verdienten Ausgleich durch Veron Dobruna kamen. Zehn Minuten vor dem Ende schlug Dobruna noch einmal zu und köpfte zum 2:1 für die Profizweitvertretung ein. Jonas Greppmeir war mit diesem Zwischenstand aber nicht zufrieden und konnte mit einem Doppelpack in der 83. und 88. Minute sein Team doch noch zum 3:2-Sieg schießen.

Tore: 0:1 Michael Krabler (21.), 1:1 Veron Dobruna (50.), 2:1 Veron Dobruna (80.), 2:2 Jonas Greppmeir (83.), 2:3 Jonas Greppmeir (88.) Schiedsrichter: Martin Speckner (Schloßberg) Zuschauer: 50

Spiel des Vortages macht sich beim TSV Rain bemerkbar

TSV Rain – SV Donaustauf 2:3 (0:2). Der Tabellenelfte der Bayernliga Süd begann sehr ambitioniert und konnte durch Aldrin Emini mit einem Schuss aus 18 Metern ins rechte Eck schon nach sieben Minuten in Führung gehen. Das Spiel wogte nun hin und her, wobei die Gäste die besseren Chancen hatten. Dem Regionalligisten steckte das Spiel vom Vortag und die Anstrengungen der Vorbereitung merklich in den Knochen. Drei Minuten vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Nikica Flipovic auf 2:0.

In der Pause wurde bei beiden Mannschaften kräftig durchgewechselt. Die Rainer beherrschten das Spiel zusehends und kamen zu etlichen Großchancen. Doch erst in der 80. Minute erzielte Dominic Robinson aus kurzer Distanz den Anschlusstreffer für Rain. Die Gastgeber wollten nun mehr. Doch nur zwei Zeigerumdrehungen später stellte Niko Zisi den alten Torabstand wieder her und erzielte mit einem Fernschuss das 3:1 für die Oberpfälzer. Nur noch Ergebniskosmetik war das 2:3 durch Michael Krabler kurz vor dem Spielende. (tsv)

Tore: 0:1 Aldrin Emini (7.), 0:2 Nikica Filipovic (42.), 1:2 Dominic Robinson (80.), 1:3 Niko Zisi (82.), 2:3 Michael Krabler (89.) Schiedsrichter: Patrick Höpfler (Zell-Bruck) Zuschauer: 40

