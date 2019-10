00:04 Uhr

Tell-Schützen zeichnen aus

Ehre für die Schützen von Tell Gunzenheim: (von links) Helmut Ostertag, Michaela Schreiber, Georg Kleinle und Marina Hurler.

Ehrenabend in Gunzenheim

Der Schützenverein „Tell Gunzenheim“ hat im Rahmen seines Ehrenabends auch das 20-jährige Bestehen seines Schützenheims gefeiert. Schützenmeister Harald Hurler begrüßte dazu die Vereinsmitglieder und Ehrengäste. Sein besonderer Gruß galt unter anderem den Ehrenmitgliedern Werner Ott senior und Rudolf Poppe.

Nach einem gemeinsamen Abendessen fand die Ehrung von langjährigen und treuen Mitgliedern statt. Außerdem wurden nachträglich Sebastiani-Orden verliehen an Schützen, die an der Sebastiani-Feier verhindert waren. Zum Schluss bedankte sich der Schützenmeister Hurler bei allen Unterstützern des Vereins in den vergangenen 20 Jahren und wünschte allen aktiven Schützen für die kommenden Übungsschießen, Preisschießen sowie für den anstehenden Rundenwettkampf 2019/2020 viel Erfolg und „Gut Schuss“. (dz)

Langjährige Mitgliedschaft

Für 60 Jahre Mitgliedschaft im Verein sowie im BSSB und DSB: Georg Kleinle

Für 50 Jahre Mitgliedschaft im Verein sowie im BSSB und DSB: Thomas Schmid

Für 40 Jahre Mitgliedschaft im Verein sowie im BSSB und DSB: Armin Hurler

Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Verein sowie auch im BSSB und DSB: Michaela Schreiber

Vereinsmeister 2019

Damenklasse LG, Auflage: Sonja Reitsam 212 Ringe

Damenklasse LG: Marina Hurler 367 Ringe

Herrenklasse LG, Auflage: Winfried Dumberger-Babiel 266 Ringe

HerrenklasseLG: Josef Knoblich jun. 361 Ringe

HerrenkasseLP: Wolfgang Hurler 345 Ringe

Sebastiani-Orden

Bronze: Marina Hurler

Silber: Dominik Prestle

Gold: Helmut Ostertag

