VSC Baskets Donauwörth finden in die Erfolgsspur zurück

Nach der jüngsten desaströsen Niederlage gewinnen die VSC Baskets Donauwörth gegen den TSV Ansbach II 83:66. Dabei kehrt ein Routinier zurück in den Kader.

Die VSC Baskets Donauwörth haben ihr Spiel gegen die zweite Mannschaft des TSV Ansbach überzeugend mit 83:66 gewonnen. Die Donauwörther, die aufgrund der aktuellen Hallensituation in Donauwörth gezwungenermaßen ihr Heimspiel in Wemding austragen mussten, konnten durch einen entschlossenen Auftritt das Spiel für sich entscheiden.

Dabei standen die Vorzeichen des Spiels alles andere als günstig für den VSC: Nachdem die Bären vergangene Woche gegen Heroldsberg nach einer desolaten Leistung eine bittere Niederlage einstecken mussten, stellte Interimstrainer Benni Vogel seiner Mannschaft in einer Sondertrainingseinheit in der Kaisheimer Sporthalle die Motivationsfrage. Sowohl mangelnde Trainingsbeteiligung als auch das Auftreten im Spiel gegen Heroldsberg gaben dafür genügend Anlass. „Wir dürfen trotz der widrigen Umstände, die sich mit Hallenschließungen und der Corona-Pandemie durch die gesamte Saison durchziehen, nicht den Spaß am Basketball verlieren“, so Benni Vogel vor dem Spiel. „Ich will, dass wir mit Kampf, Leidenschaft und vollem Einsatz zeigen, dass Leistungen wie gegen Heroldsberg nicht die Regel, sondern die klare Ausnahme sind.“

Daniel Seliger kehrt in den Kader des VSC Donauwörth zurück

Erfreulich für die Baskets vor Spielbeginn war, dass mit Daniel Seliger kurzfristig ein erfahrener Spieler wieder in den Kader der Bären zurückkehren konnte. Die erste Halbzeit begann für die Bären vielversprechend: Die Offensive der Baskets war für die Ansbacher eine Herausforderung. Die Franken haben mit erst elf abgeschlossenen Saisonspielen die geringste Spielerfahrung in dieser Bayernligasaison. Mit ordentlichen Angriffen konnten die Baskets immer wieder erfolgversprechende Würfe an den Körben herausspielen. Einziges Manko: Zu oft warfen die Bären neben den Korb.

Josh Korn macht es seinem Gegenspieler schwer

Die Defensive der Bären dagegen stand nahezu perfekt. Den Ansbachern fiel gegen die Mannverteidigung der Bären keine effiziente Offensive ein, zu oft versuchten sie ihr Glück mit Einzelaktionen. Doch diese wurden souverän von den Baskets verteidigt. Allen voran Josh Korn hatte den besten Spieler der Ansbacher, der vor der Saison extra aus Amerika verpflichtet wurde, so unter Kontrolle, dass er diesen fast in die Verzweiflung trieb. So erspielten sich die Baskets einen Neun-Punkte Vorsprung zum Halbzeitstand 43:34.

Donauwörths Trainer Benni Vogel motivierte sein Team in der Halbzeitpause im Spiel gegen Ansbach. Foto: Szilvia Izsó

Coach Benni Vogel war mit seiner Mannschaft zufrieden. „Wir spielen genau wie wir wollen. Wir kämpfen in der Defensive und im Angriff haben wir gute Ansätze. Nur dürfen wir die einfachen Korbmöglichkeiten nicht zu oft liegen lassen.“ In der zweiten Halbzeit drehten die Baskets dann noch einmal auf. In der Defensive ließen sie weiterhin wenig zu, die Ansbacher versuchten, mit Dreipunktewürfen wieder heranzukommen. Da die Bären allerdings nur selten offene Würfe zuließen, war diese Taktik der Gäste nicht von Erfolg gekrönt. Im Angriff waren die Bären voll präsent. Dabei zeigte Cono Cirone eine überragende Leistung. Dieser schnappte sich die Bälle und versenkte jeden seiner Würfe nahezu perfekt. Des Öfteren setzte sich Cirone gegen drei Gegenspieler gleichzeitig durch und versenkte den Ball im Korb. Daneben konnten Josh Korn, Nik Scheuerer, Johannes Lechner und Marco Stampfer mit einer effektiven Trefferquote überzeugen.

"So macht Basketball Spaß"

Am Ende stand ein ungefährdeter Sieg der Bären mit dem Endstand 83:66 zu Buche. Die Baskets verbessern durch den Erfolg ihre Bilanz auf acht Siege bei zehn Niederlagen und ziehen zwischenzeitlich in der Tabelle auf Platz sieben an den Ansbachern vorbei. „Genauso wollen wir in den letzten sechs Saisonspielen weiterhin auftreten. So macht Basketball Spaß“, sagte der glückliche Mannschaftskapitän Nik Scheuerer nach der Partie. Nächstes Wochenende geht es für die Donauwörther nach Nürnberg, wo sie auf die junge Mannschaft des Post SV Nürnberg treffen. (vsc)

VSC Baskets Donauwörth: Cirone (21 Pkt.), Korn (16/2 Dreier), Scheuerer (14/2), Lechner (12/2), Stampfer (10), Stippler (8), Krippner (2), Conway und Seliger.