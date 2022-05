SpVgg Altisheim-Leitheim ist so gut wie abgestiegen

Nur ein Punkt gegen Marktoffingen reicht dem Tabellenletzten nicht. Wemding bleibt an der Spitze und Donaumünster verschafft sich Luft nach unten.

Nachdem die SpVgg Altisheim-Leitheim aus den beiden wichtigen Spielen am Freitag und Sonntag nur einen Punkt holen konnte, bestehen drei Spieltage vor Saisonende nur noch theoretische Chancen auf den Ligaverbleib. Donaumünster gewann zumindest eines von zwei Spielen und Tabellenführer Wemding wies das Kellerkind Schretzheim souverän in die Schranken.

SV Donaumünster-Erlingshofen – BC Schretzheim 2:1 (0:0). In einem holprigen Spiel war beiden Mannschaften anzumerken, dass fehlende Spieler und auch die Tabellensituation etwas Druck bereiteten. Das Heimteam der Spielertrainer Jürgen Sorg/Achim Schreiber hatte die erste Annäherung mit einem Sorg-Freistoß aus 18 Metern. Die größte Chance der ersten Halbzeit gab es nach einem Pressschlag von Michael Jenuwein und dem BCS-Spieler Jonas Behringer, wobei Letzterer allein auf Keeper Abold zueilend, freistehend links am Tor vorbei zielte.

Nach der Pause gingen die Gäste um BC-Schretzheim-Coach Christoph Kehrle mit einem verwandelten Elfmeter durch Jakob Feistle in Führung (58.). Nun war der Heimelf mehr Bemühen anzumerken, diesen Spielstand zu drehen. Dies gelang zunächst Spielertrainer Schreiber mit einem sehenswerten Distanzschuss, bei dem Gästekeeper Luca Aninger machtlos war (71.). Die Führung des SVDE ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Eckball wurde die abgesprochene Hereingabe durch Jenuwein satt unter die Latte verwandelt, der Jubel im SVDE-Lager war groß (76.). Damit hat sich das Sorg/Schreiber-Team nach drei Siegen in Folge etwas Distanz zu den Abstiegsplätzen verschafft. (jeb)

TSV Binswangen – SpVgg Altisheim-Leitheim 4:1 (2:0). Der „Pflichtsieg“ im Kellerduell und Nachholspiel gegen Schlusslicht Altisheim war für Binswangen ebenso wichtig wie hochverdient. Der Gast kam zwar besser ins Spiel, danach nahm die Heimelf aber das Spiel in die Hand. Nach Toren von Philipp Miller und Benedikt Chromik – bei einem Gegentreffer von Marco Löhle – verlief die Partie bis Mitte der zweiten Hälfte umkämpft. Felix Wüst und Carlos de Pieri stellten die Weichen dann aber binnen fünf Minuten auf Heimerfolg für Binswangen. (jowi)

SV Kicklingen-Fristingen – SV Donaumünster-Erlingshofen 2:1 (0:0). In einer ausgeglichenen ersten Hälfte gab es Chancen auf beiden Seiten. Die wohl größte war ein verschossener Elfmeter nach 25 Minuten für die Hausherren. Auf der Gegenseite hielt Timo Reschnauer sein Team mit zwei Paraden im Spiel. Die zweite Halbzeit begann mit einer Großchance für die Gastgeber durch Lukas Manier, dessen Schuss aus 16 Metern sehenswert pariert wurde. In der 65. Minute brachte SVK-Torjäger Manier die Hausherren in Front – alleinstehend vor dem Torwart. Nach 75 Minuten verwandelt Lukas Gallenmiller einen direkten Freistoß unhaltbar zur vorentscheidenden 2:0-Führung. Danach neutralisierten sich beide Teams. Die Gäste kamen in der Nachspielzeit per Elfmeter auf 1:2 heran, letztlich brachten die Kicklinger ihre Führung jedoch über die Zeit. (tohi)

Lesen Sie dazu auch

BC Schretzheim – TSV Wemding 1:5 (0:2). Eine klare Heimschlappe setzte es für die abstiegsgefährdeten Gastgeber gegen den Tabellenführer. Die durch zahlreiche Verletzungen geschwächte BCS-Mannschaft versuchte in der Anfangsphase hinten gut zu stehen und die Räume eng zu machen. Zur Pause stand es dann aber doch 0:2 durch Julian Hönle und Gabriel Scharf per Eigentor. Auch nach dem Seitenwechsel hatte Wemding mehr von der Partie und Stürmer Hönle erzielte sein zweites Tor zum 0:3. Der eingewechselte Manuel Schuster verkürzte auf 1:3, wenige Minuten später stellte Daniel Haller aber den alten Abstand wieder her. Cedric Schweiger traf in der 74. Minute zum 1:5 und entschied damit das Spiel endgültig zugunsten des Tabellenführers. (müda)

SpVgg Altisheim-Leitheim – FSV Marktoffingen 3:3 (3:1). Dieser Punktgewinn fühlt sich für die SpVgg Altisheim/Leitheim an wie eine Niederlage. Lange Zeit hatte die Hanfbauer-Elf ausgesehen wie der Sieger, ehe Marktoffingen mit einem Doppelschlag in der Schluss-Viertelstunde doch noch zum 3:3-Remis ausgleichen konnte.

Altisheim verpasste den Beginn und schien beim 0:1 durch Andreas Estner in der 5. Minute noch in der Kabine zu sein. Die Hausherren ließen sich dadurch aber nicht groß beirren und glichen in der 16. Minute durch Johannes Förg aus. Danach drückte Altisheim weiter nach vorne und schraubte das Ergebnis bis zum Pausenpfiff durch Michael Kleebauer (25.) und Peter Lettenbauer (42.) auf 3:1. Nach der Pause plätscherte die Partie etwas vor sich hin, Torraumszenen waren auf beiden Seiten Mangelware. Nach 77 Minuten gelang dann Andreas Estner mit seinem zweiten Treffer der 2:3-Anschluss, sodass noch einmal Spannung aufkam. Im Gegenzug hätte Lettenbauer fast auf 4:2 erhöht. So kam es, wie es kommen musste, Marktoffingen tauchte noch einmal gefährlich vor Eberle auf und Christoph Estner stellte mit seinem Treffer den 3:3-Endstand her. (mm)