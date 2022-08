Fußball

21:05 Uhr

Altisheim kommt in Höchstädt böse unter die Räder

Trainer Florian Lorenz feierte mit seinem VfB Oberndorf einen Sieg in letzter Minute gegen Steinheim.

Plus Der Kreisliga-Absteiger verliert gleich mit 0:9. Oberndorf und Eggelstetten feiern derweil Heimsiege, wobei dies in einem Fall in allerletzter Sekunde geschah.

Während der VfB Oberndorf und der benachbarte SV Eggelstetten am Wochenende Siege feierten, kam die SpVgg Altisheim-Leitheim gewaltig unter die Räder.

