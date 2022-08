Der SV Mauren feiert in Wolferstadt ein Schützenfest

Plus Der Aufsteiger gewinnt erstmals in der Kreisklasse – und das gleich mit 7:2. Eine Heimniederlage setzt es für Ebermergen, Flotzheim bleibt Tabellenführer.

Die SG Flotzheim-Fünfstetten hat im zweiten Saisonspiel der Kreisklasse Nord 1 den zweiten Sieg eingefahren. Erstmals durfte auch Mauren jubeln nach sieben Toren in Wolferstadt. Monheim schlug am späten Sonntagabend Harburg, dessen Lokalrivale Ebermergen zuhause verlor.