Fußball

vor 28 Min.

Der SV Otting ist eine Runde weiter

Ottings Daniel Roßkopf (in schwarz-weiß) zieht gegen Torwart David Schwarz den Kürzeren. Dennoch klingelte es im Spiel zweimal im Möttinger Kasten.

Plus Vor 350 Zuschauern ist der SVO körperlich präsenter und schlägt den TSV Möttingen II im Relegationsspiel mit 2:0. Für das Team geht es nun am Mittwoch in die nächste Runde gegen Riedlingen II.

Von Klaus Jais

Der Vizemeister der B-Klasse Nord 1, der SV Otting, bleibt im Relegationsrennen um den Aufstieg in die A-Klasse. Beim ersten Relegationsspiel gegen den TSV Möttingen II (Vizemeister der B-Klasse Nord 2) vor 350 Zuschauern in Holzkirchen gewann der SVO mit 2:0. Der SV Otting muss nun am Mittwoch gegen die SpVgg Riedlingen II erneut ran.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen