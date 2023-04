Eggelstetten und Altisheim gewinnen: Siege für den Klassenerhalt

Zwei Fußballmannschaften aus dem Landkreis Donau-Ries holen in der Kreisklasse Nord II wichtige Siege. Der VfB Oberndorf kommt über ein Unentschieden nicht hinaus.

Mit jeweils hart erkämpften 1:0-Heimsiegen haben der SV Eggelstetten und die SpVgg Altisheim-Leitheim wichtige Zähler eingefahren, um frühzeitig den Klassenerhalt in der Kreisklasse Nord II zu sichern. Im oberen Tabellendrittel verpasste der VfB Oberndorf einen Heimsieg.

VfB Oberndorf – FC Pfaffenhofen-Untere Zusam 2:2 (1:1)

Bei nahezu perfekten Rahmenbedingungen hatte die Heimelf den besseren Start, Laurin Zschocke erzielte nach Zuspiel von Christian Neubauer mit der ersten Torchance des Spiels das 1:0 (6.). In der Folge drückte der VfB weiter und ließ dabei reihenweise hochkarätige Torchancen liegen. Mit der ersten Offensivaktion erzielte der FC PUZ Mitte der ersten Halbzeit nach einer verunglückten Ecke aus dem Getümmel durch Johannes Lindenmeier den schmeichelhaften Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit sah Oberndorfs Philipp Rippl nach hohem Bein im Mittelfeld die Rote Karte. Nach dem Seitenwechsel dominierte der VfB in Unterzahl und ging nach Maßflanke von Felix Schmid durch Leonhard Printz in Führung. Im Anschluss verpasste es die Heimelf, wieder die Entscheidung herbeizuführen. Mit der einzigen Torchance der in Überzahl schwachen Gäste erzielte Lindenmeier den 2:2-Ausgleich. (hoe)

SV Eggelstetten – TSV Unterthürheim 1:0 (0:0)

Die Gäste versäumten es, im ersten Durchgang aus zahlreichen Torchancen Kapital zu schlagen. In der Auftakt-Viertelstunde scheiterten sie dreimal frei vor Torhüter Tobias Gerner. Im zweiten Durchgang setzte Benedikt Steinle in der 54. Minute eine verunglückte Flanke auf die Latte. In der 88. Minute vergab Felix Dirr die große Chance für Eggelstetten durch einen Foulelfmeter, welchen der Gäste-Keeper parierte. Nur eine Zeigerumdrehung später gelang Spielertrainer Neumann das 1:0, als er eine Kopfballverlängerung aus fünf Metern zum Siegtreffer einschob. (sve)

SpVgg Altisheim-Leitheim – TSV Unterringingen 1:0 (0:0)

Jan Münnich sorgte für das „goldene Tor“, das der SpVgg wichtige Punkte bescherte. (AZ)