FC Mertingen macht sich ein Ostergeschenk

Der FC Mertomgem holt wichtige Punkte im Abstiegskampf und klettert in der Tabelle. Auch Wörnitzstein siegt am Osterwochenende doppelt.

Ein perfektes Osterwochenende erlebten die beiden Teams aus dem DZ-Gebiet in der Bezirksliga Nord. Mertingen wie auch Wörnitzstein holten sechs Punkte.

TSV Meitingen – FC Mertingen 0:2 (0:2). Die Hausherren enttäuschten auf ganzer Linie. Ganz im Gegenteil dazu der FC Mertingen, der seine fast schon letzte Chancen auf den Klassenerhalt im Lechtal nutzen wollte. So kam es auch, dass der zweifache Torschütze Eric Adam bereits in der 6. Spielminute an Potnar scheiterte. Danach hätten Denis Buja, Michael Meir und Mateo Duvnjak im Fünfminutentakt für die Führung der Hausherren sorgen müssen. Allesamt scheiterten alleine vor dem Mertinger Gehäuse. Eine Unachtsamkeit von Kapitän Arthur Fichtner war es dann, die sich Eric Adam (33.) zunutze machte und zur Führung einschob. Der FCM witterte von nun an die Chance, hier was mitzunehmen, und sorgte wiederum durch Eric Adam mit dem Pausenpfiff (46.) für das 0:2.

Wer nun dachte, dass das Buja-Brückner-Team mit Wut und Aggressivität aus der Halbzeitpause kommt, wurde bitter enttäuscht. Außer einem Schuss vom eingewechselten Lucas Erhard war nichts mehr zu sehen. Das Spiel neutralisierte sich und der FC Mertingen nahm absolut verdient die Punkte mit nach Hause. (vra)

FC Mertingen: Käser, Wagner, M. Badke (70. J. Badke), Heckmeier, Schweihofer, Schuster (77. Hosp), Hosp, Rotzer (85. Bauer), Adam (81. Spingler), Schroll, Wagner (93. Gaugenrieder)

SV Wörnitzstein-Berg siegt knapp in Pöttmes - und fegt dann Günzburg vom Platz

TSV Pöttmes – SV Wörnitzstein-Berg 0:1 (0:1). Der SV Wörnitzstein-Berg gastierte am Karsamstag bei schönstem Fußballwetter beim TSV Pöttmes. Die Pöttmeser waren von Anfang an gut dabei, bis das 1:0 in der 38. Spielminute fiel. Dominik Marks hatte die Gäste in Führung gebracht. Bis dato war das Spiel recht ausgeglichen. So ging es in der zweiten Halbzeit weiter, beide Mannschaften versuchten immer wieder, den Ball in den gegnerischen Strafraum zu bringen. Nach einigen Wechseln und Gelben Karten neigte sich das Karsamstagsspiel auch schon dem Ende zu. Pöttmes musste ab der 83. Minute in Unterzahl auskommen, der eingewechselte Albion Segashi verließ – nach sage und schreibe 13 Minuten – nach einer Notbremse den Platz. Der Pöttmeser Trainer Putz sagte nach dem Spiel: „Wir haben uns im Vorfeld zum Thema Fußball unterhalten und uns besprochen, wie wir am besten wieder von unten rauskommen. Die Einstellung bei den Spielern passt jetzt“. Zum Spiel sagte Putz, dass die Pöttmeser bis auf eine Chance eigentlich alles gut gemacht hätten. „Eigentlich hätten wir mit 2:1 Führen müssen, hätten wir unsere Chancen wahrgenommen“. (joj)

Lesen Sie dazu auch

SV Wörnitzstein-Berg M. Müller, habersatter, Dietrich, Steidle, Märtins, Bschor, Schmidbaur (ab 73. Zengerle), F. Müller (ab 79. Schlüssel), Musaeus, D. Marks (ab 59. Färber), Krez

SV Wörnitzstein-Berg – FC Günzburg 4:0 (2:0). Einen hochverdienten Sieg haben die Wörnitzsteiner am Ostermontag gefeiert. Bereits nach drei Minuten hatten sie die erste Chance, nachdem Julian Schmidbaur auf außen durch war, aber mit seinem Zuspiel nach innen niemand fand. Nach 14 Minuten flankte Maximilian Bschor von links auf Daniel Habersatter, doch dessen Abschluss ging übers Tor der Günzburger. Nach einer knappen halben Stunde hatten die Gäste ihren ersten Abschluss, doch Martin Müller parierte den Freistoß. Kurz darauf kombinierten sich Pascal Dietrich und Dominik Marks auf rechts durch, der Abschluss von Alexander Musaeus wurde aber noch geblockt. In der 37. Minute klärte Gästekeeper Fabian Kuchenbaur einen Kopfball von Nicolas Steidle stark. Den darauffolgenden Eckball köpfte Edgard Krez ins lange Eck zum verdienten 1:0. Mit dem Halbzeitpfiff erhöhte Dominik Marks mit einem sehenswerten Treffer auf 2:0. Habersatter eroberte den Ball an der Eckfahne und spielte zu Musaeus, dessen Flanke fand Marks, der den Ball volley ins Tor hämmerte.

Gleich viermal konnten die Fußballer des SV Wörnitzstein-Berg gegen den FC Günzburg ein Tor bejubeln – und am Ende den verdienten Sieg feiern. Foto: Szilvia Izsó

In der 49. Minute hatte Marks die Chance aufs 3:0, doch scheiterte mit dem Strafstoß am Gästekeeper. In der 54. Minute konterten die Günzburger über Lamatsch, doch dessen Abschluss ging rechts unten vorbei. In der 85. Minute machte Mathias Färber den Sack zu. Bschor spielte von der Grundlinie zurück auf Färber, dessen Abschluss ging ins lange Eck. Nur zwei Minuten später belohnte Bschor seine starke Leistung mit dem 4:0. (svw)

SV Wörnitzstein-Berg M. Müller, Habersatter (ab 68. Färber), Dietrich, Steidle, Märtins (ab 81. Zengerle), Bschor, Schmidbaur, F. Müller, Musaeus, D. Marks (ab 72. Schlüssel), Krez

FC Mertingen klettert in der Tabelle

FC Mertingen – VfL Ecknach 3:1 (2:0). Die Mertinger nahmen den Schwung vom Auswärtssieg in Meitingen mit und legten los wie die Feuerwehr. Bereits in der 2. Minute vergab Erik Adam eine Riesenchance zum 1:0. Stefan Spingler machte es in der 7. Minute besser und schoss zum 1:0 ein. Die Gäste standen völlig neben sich und ermöglichten dem FCM immer wieder Räume in der Offensive.

Die nächste Großchance vergab Spingler in der 25. Minute, als er alleine aufs Gästetor laufend den Ball über dieses hob. Zehn Minuten später fiel das verdiente 2:0. Philip Heckmeier köpfte eine Ecke zum 2:0 ein. In der 40. Minute umspielte Spingler den Gästekeeper aber zwei seiner Mitspieler klärten für ihn auf der Linie. Kurz vor der Pause kamen die harmlosen Gäste zu ihren ersten Chancen durch Jonas Erhard und durch einen Lattentreffer von Aykut Atay.

Die zweite Hälfte begann mit dem überraschenden Anschlusstreffer von Michael Eibel (46.), dem aber ein vermeintliches Foul vorausging. Die Antwort kam aber sofort. Ein langer Ball kam auf Spingler, der den Ball volley aus 22 Metern links ins Eck nagelte – 3:1. Die Gäste drückten in der Folgezeit mächtig aber die Mertinger präsentierten sich als Einheit. Alle kämpften und wenn das nicht reichte, stand Aivaras Brazinskas im FCM-Tor bereit, der etwa in der 68. Minute glänzend gegen Eibel rettete. In der achtminütigen Nachspielzeit vergaben Florian Hosp und Spielertrainer Bernhard Schuster jeweils riesige Chancen zum entscheidenden 4:1. So herrschte am Schluss grenzenloser Jubel und der FCM meldet sich mit zwei verdienten Siegen über Ostern zurück im Abstiegskampf. (fcm)

FC Mertingen: Brazinskas, Schweihofer, Wagner, Spingler, Adam (ab 80. Schuster), Rotzer (ab 67. F. Hosp), Heckmeier (ab 67. Badke), D. Hosp, Badke, Schroll, Gaugenrieder (ab 63. Bauer)