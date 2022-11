Flotzheim verliert das Spitzenspiel

Gipfeltreffen in der Kreisklasse Nord I: Warum sich Ligaprimus Flotzheim/Fünfstetten in Deiningen nicht durchsetzen konnte.

Im Gipfeltreffen der Fußball-Kreisklasse Nord I setzte sich am Sonntag der Tabellenzweite SpVgg Deiningen gegen Spitzenreiter SG Flotzheim/Fünfstetten knapp mit 1:0 durch. Die SG hat vor dem letzten Spieltag des Jahres zuvor noch am Donnerstag ein Nachholspiel beim Sportclub D.L.P. zu absolvieren. Der TSV Ebermergen bleibt nach einem 4:2-Erfolg in Minderoffingen den Spitzenteams auf den Fersen, während Lokalrivale TSV Harburg zuhause gegen Monheim unterlag. Der SV Mauren gewann gegen Schlusslicht Wolferstadt/Wemding.

SpVgg Deiningen – SG Flotzheim/Fünfstetten 1:0 (0:0). Im Spitzenspiel gewann die Heimelf gegen den Tabellenführer unter dem Strich verdient. Gleich zu Beginn köpfte Tobias Biller eine Flanke übers Heimtor (2.), gegenüber schoss Michael Jais am Kreuzeck vorbei (9.). Heimkeeper Marlon Dahms klärte gegen Michael Sebald per Fußabwehr (15.), bevor Tim Betzlers verunglückte Flanke auf der Latte des Flotzheimer Tores aufsetzte (29.) und erneut Betzler nach Jais-Flanke übers Tor köpfte (35.). Gleich nach dem Wechsel das Tor des Tages, als Michael Jais nach Flanke von David Chlebisz sehenswert zum 1:0 einköpfte (47.). In der Folge entwickelte sich eine kampfbetonte und weitgehend faire Partie, doch außer Tim Betzlers 16-Meter-Schuss übers Gästetor (72.) waren keine nennenswerten Torszenen mehr zu verzeichnen. (rn)

Notbremse führt zum 2:0-Endstand

SV Mauren – SG TSV Wolferstadt/TSV Wemding 2:0 (0:0). Beide Mannschaften versuchten, zunächst ruhig ihr Spiel zu finden und in die Partie zu kommen. Die erste große Gelegenheit gehörte den Gästen, doch diese verfehlten knapp. Kurz darauf war es dann der SVM, der durch Simon Löfflad und Manuel Schreitmüller gefährlich vors Tor kam, doch der Gästekeeper parierte stark. So ging es torlos in die Pause. Eine Viertelstunde nach Wiederbeginn war es dann Löfflad, der das erlösende 1:0 erzielte. Danach gelangen dem Aufsteiger immer wieder gefährliche Aktionen, doch der fehlende letzte Pass oder die Latte verhinderten das 2:0. Kurz vor Schluss wurde es dann ein wenig hitzig. Jakob Wenninger (SG) und Nico Fürnrohr (SVM) erhielten Zehn-Minuten-Strafen. Nach einem starken Pass von Matthias Strauß auf Sven Schreitmüller blieb einem SG-Verteidiger nichts mehr übrig, als die Notbremse zu ziehen. Den daraus folgenden Elfmeter verwandelte Schreitmüller zum 2:0-Endstand. (jw)

TSV Monheim agiert effizienter

TSV Harburg – TSV Monheim 1:2 (1:1). Der TSV Monheim gewann aufgrund einer effizienteren Chancenverwertung verdient. In der Anfangsphase war es ein Abtasten auf beiden Seiten. Nach einem Freistoß der Gäste an der Außenlinie gelang Monheim nach einem Abwehrgetümmel die Führung durch Timo Kotter, der den Ball über die Linie stocherte (25.). Nach einer halben Stunde ein fragwürdiges Handspiel im Strafraum der Monheimer – es gab keinen Elfmeter und die anschließende Ecke nutzen die Hausherren nicht. Maximilian Vogt traf dann frei stehend nach Kopfballvorlage von Christoph Kolitsch zum Ausgleich (34.). Monheim hatte nach der Pause ein deutliches Chancenplus, doch Harburgs Keeper Luca Walzel oder das Aluminium retteten das Unentschieden. Der Siegtreffer für die Gäste wurde über die linke Seite eingeleitet, die Harburger Defensive verteidigte nicht konsequent genug und Leon Kaspar köpfte allein stehend ein (79.). (tsv)

SpVgg Minderoffingen – TSV Ebermergen 2:4 (0:2). Die Gäste zeigten eine starke Leistung und durften sich über einen verdienten Sieg freuen. Von Beginn an war Ebermergen das aktivere und zielstrebigere Team. Ein Doppelschlag nach einer knappen halben Stunde brachte den TSV auf die Siegesstraße: Zunächst war Marco Rühl nach einer schönen Einzelleistung zur Stelle (26.), wenig später verwandelte der allein gelassene Martin Pivac eine Ecke per Direktabnahme zum 0:2. Fabian Göttler sorgte zehn Minuten nach Wiederbeginn für das 0:3. Max Stimpfle verkürzte mit einem satten Schuss, doch erneut Göttler stellte nach einem schönen Spielzug den alten Abstand wieder her. Den zweiten Treffer für die Heimelf erzielte Bernd Wolf. (rn)

