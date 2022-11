Jettingens Keeper faustet ins eigene Tor

Nutznießer beim 1:0 ist der gastgebende TSV Rain II, der die drei Punkte im Abstiegskampf sehr gut gebrauchen kann. An wen das Lob von Trainer Niko Schröttle geht.

Der TSV Rain II hat sich drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga gesichert. Gegen den VfR Jettingen stand vor den heimischen Fans am Ende 1:0 (0:0).

Nach zaghaftem Beginn beider Teams auf dem Kunstrasenplatz am Georg-Weber-Stadion nahm die Partie ab der 25. Minute Fahrt auf. Die erste nennenswerte Offensivaktion hatte Niko Schröttle in der 27. Minute, als er aus 17 Metern abzog und das Jettinger Tor knapp verfehlte. Drei Minuten später schoss Fabian Miehlich aus der Ferne deutlich übers Tor. Die beste Torchance im ersten Durchgang hatte Christian Kühling mit einem Flachschuss aus 18 Metern, der um Haaresbreite am linken Pfosten vorbeiflog. Von den Gästen war im Spiel nach vorne überhaupt nichts zu sehen.

Ansehnliche Partie zwischen dem TSV Rain II und dem VfR Jettingen

In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel von beiden Seiten schneller geführt und entwickelte sich zu einer ansehnlichen Partie. Mit einer blitzschnellen Reaktion konnte Rains Schlussmann Vincent Uder in der 54. Minute einen Kopfball von Nico Fritz aus fünf Metern klären. Im Gegenzug verpasste ein Kopfball vom Mathias Kühling nur hauchdünn sein Ziel. Es ging weiter rauf und runter. Eine Stunde war gespielt, da musste wieder Rains Torhüter sein ganzes Können nach einem satten Schuss von Fabian Findler aus 17 Metern aufbieten, um sein Team vor dem Rückstand zu bewahren. Glücklich kam die Rainer Führung zustande: Eine Ecke getreten von Christian Kühling in der 70. Minute faustete der Jettinger Torhüter Lucca Nagel unglücklich ins eigene Tor zur Rainer 1:0-Führung. Die Gäste wollten natürlich nicht als Verlierer den Platz verlassen und erhöhten die Schlagzahl. Doch die Rainer Hintermannschaft war nicht zu bezwingen und ließ auch bis Spielende nichts mehr anbrennen.

„Wir haben ein gutes Spiel von beiden Teams und auch vom Unparteiischen gesehen. Für uns war es ein wichtiger Sieg, da einige Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte auch ihre Spiele gewonnen haben. Heute haben wir von einem individuellen Fehler profitiert, denn in den letzten Spielen machten wir diese Fehler selbst. Loben möchte ich auch unsere Defensive, die heute nichts zuließ“, freute sich Rains spielender Trainer Niko Schröttle nach Ende der Partie über den Sieg.





TSV Rain II: Uder, Willsch, Bottenschein, Kühling (88. Kopp), Drabek, Bischofberger, Kühling (84. Waas), Miehlich, Haid, Spieler, Schröttle

VfR Jettingen: Nagel, Riederle, Prünstner (57. Mayer), Heidenberger, Ocker, Brendle, Di Doi (78. Kölzer), Bartenschlager (79. Fischer), Fritz, Pflieger (79. Bucher), Weng (46. Findler)

Schiedsrichter: Casazza (Augsburg) Tor: 1:0 Nagel (70. Eigentor) Zuschauer: 65