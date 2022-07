Fußball

25.07.2022

Knappe Auftaktpleite für den SV Wörnitzstein-Berg

In Unterzahl gelang dem SV Wörnitzstein-Berg (mit Julian Schmidbaur, vorne in Rot) gegen den VfL Ecknach der Ausgleich nicht mehr.

Plus Der SV Wörnitzstein-Berg kassiert im ersten Bezirksliga-Heimspiel der Saison gegen Ecknach eine 1:2-Niederlage. Ein Spieler sieht Rot.

Bei sommerlichen Temperaturen sahen die Zuschauer am Sonntag ein in der ersten Halbzeit ausgeglichenes Bezirksliga-Fußballspiel zwischen den Hausherren aus Wörnitzstein/Berg und den Gästen aus Ecknach. Nach nicht einmal einer Minute hatte Ecknachs Manfred Glas den ersten Abschluss in Richtung Keeper Martin Müller abgefeuert.

