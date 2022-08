Kreisliga Nord: Der TSV Wemding geht erneut in die Knie

Plus Der Vizemeister bleibt nach einer klaren 0:4-Pleite beim bisherigen Schlusslicht Marktoffingen im Tabellenkeller. Die SG Buchdorf/Daiting siegt in Mertingen.

Eine enttäuschende Vorstellung zeigte Vizemeister TSV Wemding beim FSV Marktoffingen, bis dato Tabellenletzter der Kreisliga Nord. Einen glücklichen Auswärtsdreier holte Riedlingen, auch der SVDE punktete. Das Duell zwischen Absteiger und Aufsteiger gewann überraschend Buchdorf in Mertingen.