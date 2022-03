Fußball

21.03.2022

Matchplan geht auf: Der TSV Rain jubelt auch im Rosenaustadion

Fadhel Morou (rechts) schreit seine Freude heraus: Er war der Matchwinner beim Sieg des TSV Rain in Augsburg. Der 24-Jährige erzielte beide Treffer, welche die Mannschaft von Trainer Christian Krzyzanowski auf einen Relegationsplatz in der Tabelle der Regionalliga Bayern hievten. Teamkollege Angelo Mayer ist der erste Gratulant nach dem 1:0.

Plus TSV Rain gewinnt beim FC Augsburg II und holt weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga. Beide Treffer gehen auf das Konto eines Akteurs.

Von Herbert Schmoll

Der TSV Rain bleibt in der Regionalliga Bayern in der Erfolgsspur. Im schwäbischen Derby gewannen die Schützlinge von Trainer Christian Krzyzanowski beim FC Augsburg II mit 2:0. Damit verließen die Blumenstädter den vorletzten Tabellenplatz und schoben sich mit nun 26 Punkten auf Relegationsrang 17 vor. In der vierten Partie nach der Winterpause war dies der dritte Sieg. Klar, dass sich Krzyzanowski nach der Partie diebisch über diesen Coup freute.

