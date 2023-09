Fußball

Mertingen-Trainer Prießnitz: „Uns helfen nur drei Punkte“

Florian Prießnitz will mit seinen Mertingern am Sonntag drei Punkte holen – etwas anderes zähle aktuell nicht, so der Trainer.

Plus Fußball Kreisliga Nord: Der FC Mertingen hängt im Tabellenkeller. Trainer Prießnitz erklärt vor dem Spiel gegen Ebermergen, wie man da wieder herauskommen will.

Mit aktuell erst neun Gegentreffern gehört Ihr Team zu den drei besten Defensiven der Liga. Trotzdem schafft ihr es aktuell zu selten, die engen Spiele auf eure Seite zu ziehen. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe?



Florian Prießnitz: Aktuell schaffen wir es leider viel zu selten, über die komplette Spielzeit eine konzentrierte Leistung auf den Platz zu bringen. Zudem vergeben wir in der Offensive derzeit klare Torchancen. Wenn dann noch individuelle Fehler dazukommen, wird es schwierig Spiele zu gewinnen.

Trotz vorhandener Qualität in der Offensive habt ihr in acht Spielen erst sieben Tore erzielt. Wie wollt ihr im Trainerteam dieses Thema verbessern, ohne dabei die defensive Stabilität zu verlieren?



Florian Prießnitz: Wir geben der Mannschaft unter der Woche im Training mögliche Lösungen an die Hand, die wir dann im Spiel umsetzen wollen. Wir haben vorne definitiv die nötige Qualität, dass der offensive Motor aktuell stottert, hängt natürlich auch mit der momentanen Tabellensituation zusammen. Das ist dann häufig auch Kopfsache. Da hilft nur eins: Wir müssen uns gemeinsam rausarbeiten!

