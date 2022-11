Fußball

Mündling geht gegen Tagmersheim 0:5 unter

Plus Gundelsheim übernimmt die Tabellenführung in der A-Klasse Nord. Denn der vorige Ligaprimus patzt und auch für andere Teams läuft es alles andere als rund.

Der SV Megesheim verlor das Spitzenspiel in Ederheim mit 1:2 und damit die Tabellenführung. Verfolger Gundelsheim/Weilheim-Rehau besiegte gleichzeitig den SV Wörnitzstein-Berg mit 2:0. Damit zog das Team am SVM vorbei. Die Rieser haben allerdings erst 14 Spiele absolviert, können also mit drei weiteren Punkten wieder an die Spitze springen.

