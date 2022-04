Fußball-Nachlese

SV Wörnitzstein-Berg schreibt eine verrückt positive Geschichte

Plus Der SV Wörnitzstein-Berg spielte eigentlich nur um den Bezirksliga-Verbleib. Doch plötzlich ist das Team mittendrin im Aufstiegskampf. Den Titel fest angepeilt haben dagegen der SC Tapfheim und der SV Mauren.

„Eigentlich haben wir zum Thema Aufstieg eher Witze gerissen“, sagt Trainer Bernd Taglieber. Schließlich wisse das Team, wo es herkommt. Der SV Wörnitzstein-Berg spielte in der vergangenen Saison noch in der Kreisliga, die Erwartungen beim Neu-Bezirksligisten waren deshalb klein: „Anfangs haben wir nur gegen den Abstieg gespielt, keiner wusste, dass es sich so entwickeln würde.“ Denn plötzlich ist der Aufsteiger auf dem vierten Tabellenplatz nur noch einen Zähler hinter den drei punktgleichen Spitzenreitern – und somit mittendrin im Aufstiegskampf.

