TSV Wemding bleibt mit Glück an der Spitze

Der TSV Wemding holt vier Punkte in der Kreisliga Nord, bleibt aber vorne, weil auch die Verfolger die Punkte teilen. Altisheim siegt im Derby gegen Donaumünster.

Der TSV Wemding hätte sich eine komfortablere Führung als nur einen Zähler herausspielen können, doch am Ostermontag sprang gegen Holzheim nur ein Remis heraus. Glück für das Team von Jens Meckert, denn auch die beiden Verfolger spielten unentschieden – und zwar gegeneinander. Im Derby zwischen Donaumünster und Altisheim holte die SpVgg wichtige drei Zähler im Abstiegskampf, und auch Donaumünster konnte zumindest im zweiten Spiel des Wochenendes dreifach punkten.

SV Donaumünster-Erlingshofen – SpVgg Altisheim-Leitheim 1:2 (0:1). Im Landkreisderby konnte der Tabellenletzte Altisheim einen 2:1-Auswärtserfolg feiern. Mit dieser Niederlage ist Donaumünster mitten im Abstiegskampf angekommen. In einem Spiel, das zu keiner Zeit Kreisliganiveau hatte, spielte sich das Geschehen in der ersten Viertelstunde im Mittelfeld ab. Die erste Torgelegenheit hatte die Heimmannschaft in der 13. Minute nach einer Flanke von Jürgen Sorg im Strafraum der Gäste und einem direkten Torschuss von Michael Jenuwein, der jedoch den Ball nicht richtig traf. Fünf Minuten später fast die gleiche Situation. Wieder Flanke Sorg, Direktannahme Jenuwein, diesmal über das Tor.

In der 34. Minute fiel für die bis dahin harmlosen Gäste die Führung. Ein Abspielfehler vor dem eigenen Strafraum des SVDE landete bei einem Altisheimer Spieler, dessen Schuss Heimkeeper Abold noch abwehren konnte. Lettenbauer reagierte am schnellsten und schoss den Ball ins Tor.

Altisheim verteidigte in der zweiten Spielhälfte mit Leidenschaft, während die Heimmannschaft ideenlos kickte. Die Konsequenz war das 2:0 in der 68. Spielminute für Altisheim. Die Abwehr von Donaumünster vertändelte den Ball vor dem Strafraum, und Zausinger schoss aus 20 Metern ins Tor der Einheimischen. In der Schlussminute gelang Donaumünster noch der Anschlusstreffer durch ein Eigentor von Münnich. (svde)

TSV Wemding – SV Kicklingen-Fristingen 4:1 (3:0). In einer Partie, bei der beide Mannschaften mit Personalproblemen zu kämpfen hatten, waren die Weichen sehr früh auf einen Heimsieg gestellt. Bereits in der 4. Minute verwertete Cedric Schweiger eine Freistoß-Hereingaben zum 1:0. Im weiteren Verlauf kontrollierten die Wemdinger das Spiel, verpassten es allerdings durch Ungenauigkeiten, die Führung auszubauen. Mitte der ersten Halbzeit war Daniel Haller außen durch, seine Flanke drückte Florian Veit über die Linie (21.). Nur acht Minuten später erhöhte Marco Haller mit einem sehenswerten Fernschuss zur Vorentscheidung. Auf der Gegenseite hatten die Gäste keine nennenswerten Torchancen gegen die konzentrierte TSV-Abwehr. Kurz nach dem Seitenwechsel dann ein Aufbäumen der Kicklinger: Einen Foulelfmeter verwandelte Thomas Schön zum Anschlusstreffer (50.), und wenige Minuten später rettete TSV-Torwart Johannes Lehmann mit einer Fußabwehr. Die Wallfahrtstädter übernahmen anschließend wieder die Kontrolle, und Sandro Morena markierte per Kopf den Endstand (74.). Am Ende stand ein hochverdienter Heimsieg, der auch höher ausfallen hätte können. (tsv)

Altisheim muss sich klar geschlagen geben

SpVgg Altisheim-Leitheim – TSV Oettingen 0:4 (0:1). Die SpVgg konnte die Form aus dem Donaumünster-Spiel nicht mit ins Heimspiel gegen den TSV Oettingen nehmen und verlor gegen die Rieser deutlich mit 0:4. Altisheim begann gut und hatte auch vielversprechende Chancen. Die Gäste kamen ebenfalls mehrmals in den Strafraum, jedoch schnappte die Abseitsfalle der Hausherren ein ums andere Mal zu. Kurz vor der Halbzeit dann der Rückstand, als Marc Löfflad die erste Gästeaktion abschließen konnte und den Ball am Heimkeeper vorbei ins lange Eck vollstreckte (38.). Der zweite Durchgang begann wie der erste, Altisheim war im Spiel. Nach 66 Minuten fiel die Vorentscheidung, als Stürzl eine Ecke zum 0:2 in die Maschen stocherte. Die beiden Treffer zum 0:3 durch Florian Preis (76.) und Yannick Klungler (88.) stellten den Endstand her, der jedoch etwas zu hoch ausfiel. Die letzten zwölf Minuten mussten die Hausherren zu allem Überfluss auch noch in Unterzahl bestreiten, denn Julian Bschor wurde mit der Ampelkarte vorzeitig zum Duschen geschickt. (mm)

Altisheim (mit Marius Braun, in vorne in Rot) verlor gegen Oettingen am Montag 0:4 – fuhr zwei Tage zuvor aber einen wichtigen Sieg ein. Foto: Szilvia Izsó





TSV Binswangen – SV Donaumünster-Erlingshofen 1:3 (0:2). Nach der Niederlage gegen Altisheim am Karsamstag konnte der SV Donaumünster-Erlingshofen am Ostermontag doch noch ein Erfolgserlebnis verbuchen. Beim TSV Binswangen setzte sich das Team von Spielertrainer Jürgen Sorg mit 3:1 durch. Adrian Hoti und Sorg selbst hatten die Mannschaft kurz vor der Pause mit 2:0 in Führung gebracht. Hoti erhöhte dann per Elfmeter auf 3:0. Lukas Gumpp traf für die Hausherren zum 1:3, für mehr reichte es aber nicht mehr. Die drei Punkte sind für den SVDE sehr wichtig, da er dadurch Binswangen hinter sich lässt. (AZ)

SV Holzheim/Dillingen – TSV Wemding 1:1 (0:0). Der SVH schlug sich mit ersatzgeschwächter Mannschaft gegen Tabellenführer Wemding wacker. Die erste Halbzeit war keine Mannschaft klar überlegen. Beide hatten ihre Chancen. Der Gast traf zweimal den Pfosten, Holzheim scheiterte an Keeper Lehmann. Die Wemdinger machten dann mehr Druck und nach einen SVH-Abwehrfehler durch Permatov das 0:1 (78.). Die Hausherren ließen sich nicht aus der Fassung bringen und drängten auf den Ausgleich. Der gelang David Peter (85.) – ein verdientes Remis für beide Teams. (TF)