Handballderby bietet Rudelbildung, Strafen und jede Menge Emotionen

Das Handball-Derby zwischen dem VSC Donauwörth und dem TSV Bäumenheim bietet wieder jede Menge Spannung. Am Ende setzt sich das abgeklärtere Bezirksliga-Team durch.

In einer spannungsgeladenen Partie konnten sich die Handballer des VSC Donauwörth in der lautstarken Schmutterhalle beim Lokalrivalen TSV Bäumenheim knapp durchsetzen und sich somit an der Tabellenspitze der Bezirksliga behaupten. Für die gastgebenden Bäumenheimer war das 22:24 (12:11) ein enttäuschender Ausgang, vor allem, da die Partie bis zum 18:18, acht Minuten vor dem Ende, noch komplett offen war.

Dabei hatte es zu Spielbeginn noch nicht danach ausgesehen, dass in diesem Spiel überhaupt noch Spannung aufkommen könnte. Donauwörth fand wesentlich schneller seinen Rhythmus, legte über 0:2 ein 1:4 vor. Die Bäumenheimer leisteten sich anfangs die gleichen Fehler wie eine Woche zuvor: schnelles Spiel nach vorne, viel Hektik, unnötige Ballverluste, die dem Gegner in die Karten spielten. Aktuell fehlt dem TSV ein Spielmacher, der für einen geordneten Spielaufbau sorgt. Ein geordnetes Positionsspiel gab es in den ersten 15 Minuten zu wenig. Dazu gab es noch die Schwächen in der Abwehr, die dem Gegner leichte Tore ermöglichten.

VSC Donauwörth zeigt plötzlich Schwächen

Die Gäste nahmen die Einladungen dankend an und bauten ihren Vorsprung auf 4:8 aus. Nach dem 5:9 änderte sich plötzlich der Spielverlauf. Die Donauwörther leisteten sich zu viele Unkonzentriertheiten und verloren ihre Durchschlagskraft. Nun waren es die Gastgeber, die sich mit Nachdruck gegen die drohende Niederlage stemmten. Die Abwehr vor Keeper Patrick Hill stand, vorne wurde wesentlich konzentrierter der Abschluss gesucht. Zweimal Andreas Jung und Marek Husty brachten Bäumenheim auf 8:9 heran. Als Yannik Scherer zum 9:9 ausgleichen und Dennis Richter den TSV mit 10:9 in Führung bringen konnte, kam Stimmung in der Schmutterhalle auf, die mit rund 150 Zuschauern sehr gut besucht war. Jonas Uhl besorgte dann mit seinem Treffer die 12:11-Pausenführung für Bäumenheim.

Allerdings konnten die Bäumenheimer nach Wiederbeginn nicht an diese starke Phase anknüpfen, die Mannschaft verfiel wieder in die Fehler der Anfangsminuten. Es kam daher zu einem offenen Schlagaustausch. Dabei zeigten beide Teams vor allem eine starke Defensivleistung, wobei die jeweiligen Torhüter knapp vier Minuten nicht zu überwinden waren. Anschließend bekamen die Zuschauer ein ständiges Hin und Her mit kontinuierlichen Führungswechseln zu sehen, bis es in der Mitte der zweiten Hälfte zum Aufreger des Spiels kam (15:15).

Marek Husty vom TSV Bäumenheim erhält die Rote Karte

Ein Gästespieler hatte ein klares Foul an Yannik Scherer begangen, worauf es zur Rudelbildung kam. In der Hektik stieß Marek Husty einen Gegenspieler zurück, was der Schiedsrichter mit der Roten Karte ahndete. Je ein Spieler beider Mannschaften erhielt dazu noch eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe.

Die daraus entstandene Hektik trug sich bis in die Schlussphase. Den Donauwörthern gelang es jedoch, einen kühleren Kopf als ihre Gegenspieler zu bewahren. Dagegen scheiterten die Angriffsbemühungen des TSV am aufmerksamen Mittelblock der VSC, die nun auch in Keeper Maximilian Habermann einen aufmerksamen Rückhalt hatten. Sechs Minuten vor dem Ende sorgte Sebastian Triebel mit einem Strafwurf zum 18:20 für eine Zwei-Tore-Führung. Chippo Ioja konnte zwar auf 19:20 und Lukas Hurle wenig später auf 20:21 verkürzen, doch Bastian Metzger und Triebel brachten mit einem weiteren Strafwurf den VSC zwei Minuten vor dem Ende vorentscheidend mit 20:23 in Führung. Ioja konnte zwar auf 21:23 verkürzen, doch im Gegenzug machte Niklas Marb mit dem 21:24 den Deckel zu. Abermals Ioja setzte den Schlusspunkt zum 22:24-Endstand, dann gab es Riesenjubel bei den Gästen, während bei den TSV-Spielern die Stimmung im Keller war. Es gelangen in der zweiten Hälfte nur zehn Tore, damit ist auch in der Bezirksliga nichts zu gewinnen. (hh, maha)

TSV Bäumenheim: Hill und Liehr (im Tor) - Krebs, Husty (1), Jung (5), Hurle (2), Uhl (1), Scherer (1), Brandt (1/1), Strickner, Vogler, Richter (3), Klement (2/2) und Ioja (6).

VSC Donauwörth: Habermann und Uzarevic (imTor) - Eggers (1), Biswanger (2), Metzger (3), Triebel (4/3), Ewinger (5), Marb (6), Veljovic (1) und Fieger (2).