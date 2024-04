Landkreis

29.04.2024

SpVgg Ederheim sichert sich in Donauwörth den Titel

Plus In der A-Klasse Nord kann der TKSV Donauwörth den neuen Meister nur bis zur 82. Minute ärgern. Birkhausen bleibt am Relegationsrang dran.

Nach dem knappen 1:0-Sieg beim TKSV Donauwörth hat sich Tabellenführer Ederheim frühzeitig zum Meister gekürt und steigt damit in die Kreisklasse auf. Auch der SV Wechingen wahrte nach dem 2:0-Sieg gegen die zweite Mannschaft des FC Maihingen seine Aufstiegschancen. Nähermemmingen verlor 0:2 bei Schwörsheim-Munningen, hat aber auch noch alle Chancen auf den zweiten Tabellenrang. Eintracht T.R.B. behielt mit 1:0 die Oberhand gegen Großsorheim.

SV Wörnitzstein-Berg II – SC Wallerstein 2:3 (1:2). Die Heimelf rannte schnell einem Rückstand hinterher, denn Jannik Prpc hatte den SCW nach zehn Minuten in Führung gebracht. Johannes Hoffmann traf in der 25. Minute zum 0:2, aber David Märtins glückte per Elfmeter das 1:2. Kurz nach der Pause glich Nico Watzl zum 2:2 aus. Das Siegtor erzielte in der 70. Minute Eyüp Cakir. ZS: 200. (dz)

