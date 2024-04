An Florian Eder führt bei Immergrün Itzing kein Weg vorbei

Der Schütze verteidigt seinen Vereinsmeistertitel und wird auch neuer Schützenkönig. Auch in anderen Klassen gibt es "Wiederholungstäter".

Das Königsschießen in Itzing hat stattgefunden. Insgesamt 31 Schützinnen und Schützen stellten ihr Können unter Beweis, darunter befand sich auch eine erfreuliche Anzahl an Jungschützen.

Schützenmeister Johannes Oschwald begrüßte alle Gäste zur Königsproklamation und nutzte den feierlichen Rahmen zunächst, um engagierte und langjährige Mitglieder zu ehren. Für 40 Jahre Mitgliedschaft im Verein wurde Maria Schröttle geehrt. Folgenden Mitgliedern wurde der Sebastiani-Orden verliehen: Bernd Frisch (Silber), David Maier, Lena Frisch, Carolin Bauer und Luca Roßkopf (jeweils Bronze). Danach übergab der Schützenmeister dem Sportwart Armin Kitzinger das Wort.

Im Rahmen der Königsfeier wurden auch Ehrungen vorgenommen: (von links) Sportwart Armin Kitzinger, Luca Roßkopf, David Maier, Maria Schröttle, Schützenmeister Johannes Oschwald und Bernd Frisch. Foto: Lena Bauer

Immergrün Itzing: Maia Lachenmaier triumphiert bei den Schülern

Zuerst wurden die Preise für das beste Blattl vergeben. Das hatte Tim Kitzinger mit einem 38,2-Teiler geschossen. Vereinsmeister in der Luftgewehr-Schützenklasse wurde wie vergangenes Jahr auch Florian Eder (363 Ringe). In der LG-Jugendklasse wurde Marlon Hoffmann mit 159 Ringen Vereinsmeister. Maia Lachenmair verteidigte ihren Titel als Vereinsmeisterin der Schülerklasse (130 Ringe). Den Wanderpokal gewann Martin Lachenmair mit einem 69,9-Teiler. Die Ehrenscheibe – gestiftet von Thomas Eder – ging an Reinhard Lachenmair mit einem 2,6-Teiler.

Danach wurden die neuen Könige verkündet. Der bislang amtierende Jugendkönig Simon Spratter übergab den Titel an Marlon Hoffmann. Dieser hatte sich mit einem 156,7-Teiler an die Spitze gesetzt. Wurstkönigin wurde Pauline Spratter mit einem 275,0-Teiler. Neuer Schützenkönig wurde Florian Eder mit einem 34,9-Teiler. Wurstkönig wurde David Maier mit einem 119,5-Teiler. Die Blattlprämie, bei der die drei besten Blattl eines Schützen gewertet werden, gewann Tim Kitzinger (210,6-Teiler). (AZ)