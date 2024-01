Bei der VSG heißt es: Frauen an die Macht!

Das Königsschießen 2024 bei der VSG Asbach-Bäumenheim ist komplett Frauensache: Alle Ketten gehen dieses Jahr an Schützinnen.

Im Rahmen ihrer Generalversammlung hat die Vereinigte Schützengesellschaft 1900 Asbach-Bäumenheim ihre Schützenkönige für das Jahr 2024 ermittelt und proklamiert. Frauenpower pur, lautete das Fazit nach der Proklamation.

Alle drei Königsketten, und der Lieseltaler sowieso, sind für 2024 in weiblicher Hand. Geschossen wird hier lediglich ein Schuss mit dem Luftgewehr auf zehn Meter aufgelegt. Der Schütze, dessen Wertungsschuss die geringste Abweichung zum Zentrum aufweist, ist der neue Schützenkönig, bzw. -königin der jeweiligen Altersklasse. Auch in puncto Teilnahme konnte Erfreuliches vermeldet werden, so ließen es sich in diesem Jahr sechzig Vereinsmitglieder nicht nehmen, am Königsschießen der VSG 1900 Asbach-Bäumenheim teilzunehmen.

47,1-Teiler von Vanessa Neiber ist der beste Schuss in Asbach-Bäumenheim

Mit dem besten Schuss des gesamten Königsschießens 2024, einem 47,1-Teiler wurde Vanessa Neiber, gefolgt von Florian Kria (120,2) und Andreas Jung (155,3) Schützenkönigin. Mit einem 71,0-Teiler sicherte sich Gertraud Naumann die Königskette der Altersklasse. Hier folgten auf den Plätzen Hubert Stuhler (88,3) und Horst Berger (130,5). In der Jugendklasse verteidigte Johanna Gayr zum zweiten Mal in Folge die Schützenkette. Mit einem 108,7-Teiler gewann sie wieder klar vor ihrer Schwester Katharina (150,5), sowie Fiona Wiedemann (162,4). Den Taler der Schützenliesel gewann mit einem 110,3-Teiler Christine Ost, vor Marianne Uhl (158,3) und Sarah Schweizer (161,4).

Am letzten Schießtag vor Weihnachten wurde auch wieder eine Weihnachtsscheibe ausgeschossen. Die vom Gewinner von 2022, Roland Markmüller, gestiftete Scheibe, sicherte sich 2023 Sportwart Franz Müller mit einem 70,1-Teiler. Auf den weiteren Plätzen folgten hier Marianne Uhl (98,8), Karl Hausmann (112,4), Otto Uhl jun. (134,7) und Johann Ziegelmeier (180,4). (fmue)