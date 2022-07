Der TC Donauwörth ist Meister der Landesliga 2

Die Tennis-Herren-30 feiern nach einem 8:1-Sieg gegen Tussenhausenden Titel. Dieser ist nun Teil einer beachtlichen Erfolgsgeschichte.

Die Herren 30 des TC Donauwörth haben es geschafft: Mit einem auch in dieser Höhe verdienten 8:1-Erfolg gegen den TC Tussenhausen-Mattsies (Unterallgäu) holten sich die Donauwörther Routiniers den Meistertitel in der Landesliga 2 mit 12:2 Punkten, 47:16 Matchpunkten und 100:39 Sätzen. Die TCD-Spieler gingen damit punktgleich mit dem TC/TSV Haunstetten durchs Ziel, waren aber am Ende um drei Matchpunkte besser als der Konkurrent, der sein letztes Spiel ebenfalls mit 8:1 gegen den TSV Burgberg gewann.

„Unsere mannschaftliche Geschlossenheit und der Teamgeist haben sich letztlich ausgezahlt. Wir haben um jeden Punkt gekämpft und freuen uns sehr über diesen achten Titel für die Herren 30, die es seit 20 Jahren gibt“, so Mannschaftsführer Jochen Kotter, der in den sieben Saisonspielen insgesamt elf verschiedene Spieler mit einem Durchschnittsalter von über 40 Jahren eingesetzt hat.

Christian Schlund bleibt im Einzel ungeschlagen

Die Gastgeber gingen das letzte Heimspiel mit ihren treuen und zahlreichen Fans im Rücken mit voller Entschlossenheit an, schließlich boten auch die motivierten Gäste ihrerseits die beste Aufstellung auf. Den ersten Punkt spielte souverän Jochen Kotter (Nummer 4/6:1, 6:1) ein, der damit auch sein siebtes Einzel gewann. im Einzel ungeschlagen blieb auch Christian Schlund (6), der mit 6:1, 7:5 gewann. Markus Probst (3) versuchte zwar alles, musste aber die Überlegenheit seines Gegenübers mit 0:6, 3:6 anerkennen. Durch diese einkalkulierte Niederlage musste nun die zweite Runde drei Punkte liefern, was auch eindrucksvoll gelang: Matthias Lübbert (1/6:2, 6:1), Markus Erdt (2/6:0, 6:2) und Marcelo Rojas (5/6:2, 6:0) spielten stark auf und hielten den TCD durch den Zwischenstand von 5:1 nach den Einzeln auf Titel-Kurs. In den Doppeln fehlten damit noch zwei Siege, die auch ungefährdet eingespielt wurde: Den sechsten Punkt holten Llmeübbert/Tobias Frank mit 6:1, 6:3. Endgültig den umjubelten Aufstieg perfekt machte dann wenig später das Doppel Schlund/Marcus Wiest mit 6:0, 6:0, ehe Erdt/Kotter mit 7:6, 6:1 den Schlusspunkt setzten und die Doppelbilanz des TCD in dieser Saison auf eindrucksvolle 19:2 schraubten. (mer)

