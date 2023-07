Kantersieg für Riedlingens Tennis-Damen

Das Damenteam der SpVgg in der Südliga 3 lässt Buchdorf keine Chance. Riedlingens Herren II hingegen stehen vor dem Abstieg. Auch die Jugend gewinnt nicht.

Während sich die Tennis-Damen der SpVgg Riedlingen mit einem klaren Sieg im Mittelfeld der Tabelle positionieren können, besteht für Riedlingens zweite Herrenmannschaft nach einer Niederlage gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf kaum noch Hoffnung. Die Jugendmannschaften konnten keine positive Bilanz erreichen.

Herren II der SpVgg Riedlingen verlieren Abstiegsgipfel in Unterglauheim

Herren II, Südliga 3 (Gr. 030) BSC Unterglauheim – SpVgg Riedlingen 5:4. Im wohl vorentscheidenden Spiel gegen den Abstieg hatten die Herren II der SpVgg Riedlingen in einer engen Begegnung am Ende das Nachsehen. René Soyka (3:6; 3:6) und Thomas Oesterer (4:6; 4:6) verloren in zwei Sätzen; Thomas Eisenbarth (6:1; 7:6) war siegreich. Drei Einzel wurden im Match-Tiebreak entschieden: Während Tobias Liedl (5:7; 6:1; 8:10) und Timo Mitlehner (1:6; 6:2; 8:10) knapp unterlagen, erkämpfte Christian Eisenbarth (6:2; 2:6; 10:6) einen wichtigen Punkt. Durch Doppelsiege von Oesterer/T. Eisenbarth (6:3; 6:3) und Liedl/Mitlehner (4:6; 6:4; 10:7) glich die SpVgg noch einmal aus. Die verlorene Partie von Fuhr/Ch. Eisenbarth (5:7; 4:6) besiegelte jedoch die Niederlage.

Auch den Herren aus Rain droht der Abstieg aus der Südliga 3.

Damen, Südliga 3 (Gr. 168) SpVgg Riedlingen – TC Buchdorf II 9:0. Mit einem ungefährdeten Punktgewinn gegen den aktuellen Tabellenletzten und dem zweiten Saisonsieg dürften die Riedlinger Damen vor dem letzten Spieltag einen Platz im Tabellenmittelfeld sicher haben. Katharina Hörmann (6:1; 6:4), Anna-Lena Hörmann (6:1; 6:3), Franziska Leinfelder (6:1; 6:3), Stefanie Langer (6:1; 6:3), Nicole Oesterer (6:0; 6:0) und Julia Hörmann (6:0; 6:0) sorgten in der Begegnung bereits nach den Einzeln für klare Verhältnisse. Auch in den Doppeln ließen A.-L. Hörmann/Angela Bader (6:3; 6:3), K. Hörmann/Oesterer (6:0; 6:1) und Langer/J. Hörmann (6:0; 6:0) nichts mehr anbrennen.

Jugend-Tennismannschaften haben nur ein Unentschieden vorzuweisen

Junioren 18, Südliga 2 (Gr. 494) SpVgg Riedlingen – TC Rot-Weiß Nördlingen 3:3. Die Junioren der SpVgg erkämpften sich nach einem Rückstand noch ein Unentschieden. Nach Niederlagen von Fabian Glas (7:5; 2:6; 6:10), Timo Mitlehner (5:7; 2:6) und Julian Plewka (0:6; 0:6) konnte lediglich Tobias Liedl (6:1; 6:3) einen Punkt verbuchen. In den Paarungen Simon Dommer/Glas (6:4; 7:5) und Liedl/Mitlehner (6:3; 6:2) spielten die Gastgeber ihre Doppelstärke aus und erreichten den Punktausgleich.

Juniorinnen 18, Südliga (Gr. 663) SpVgg Riedlingen – TC Kühlenthal 1:5. Riedlingens Juniorinnen erlitten eine weitere klare Niederlage. In den Einzeln gewann lediglich Amelie Schneider (7:6; 6:0); Josefine Först (2:6; 0:6), Marie Muth (1:6; 2:6) und Klara Kraus (0:6; 4:6) verloren ihre Partien. Muth/Kraus (1:6; 1:6) konnten ihren Kontrahentinnen kaum etwas entgegensetzen. Först/Schneider (6:3; 4:6: 7:10) hatten nach gewonnenem ersten Satz im Match-Tiebreak das Nachsehen. (AZ)