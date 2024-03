Trotzige Parole beim TSV Rain

Dem Rainer Landesliga-Team klebt weiterhin das Pech am Schläger, auch gegen den TV Waal unterliegt das Team. Nun liegt die Hoffnung auf der Relegation.

Mit großen Hoffnungen war der TSV Rain ins Kellerduell gegen den TV Waal gegangen, groß war aber bald auch die Ernüchterung, als die Anzeigetafel nach den ersten vier Begegnungen ein 0:4 aus Sicht der gastgebenden Blumenstädter anzeigte. "Es sind alle knappen Sachen gegen uns gelaufen!", stellte ein frustrierter Mannschaftsführer Jürgen Genz fest.

Herren, Landesliga Westsüdwest, TSV Rain – TV Waal 3:7. Genz hatte nicht Unrecht: Sein eigenes Doppel zusammen mit Eduard Weirich hatte er gegen Böcker/Dempf nach engagiertem Kampf mit 9:11 im Entscheidungssatz abgegeben, das anschließende Einzel gegen Jan Böcker ging ebenfalls über die volle Distanz von fünf Sätzen, wieder mit dem besseren Ende für die Gäste aus dem Passionsspielort. Und bei den beiden anderen Duellen standen auf dem Papier zwar zwei Dreisatzsiege für Waal, doch die Satzverläufe waren sowohl für Klein/Wittmeier gegen Bergmeier/Geiger als auch für Marco Klein gegen Florian Bergmeier jeweils ganz knapp.

Jürgen Genz und Eduard Weirich unterlagen im Doppel ganz knapp mit 2:3. Foto: Szilvia Izsó

Erst Gerhard Wittmeier gelang mit einem 3:0 über Josef Geiger etwas Zählbares für die Einheimischen. Doch das zarte Pflänzchen Hoffnung welkte schnell wieder dahin, als anschließend auch Eduard Weirich gegen Quirin Dempf eine 2:3-Niederlage kassierte. Und damit nicht genug: Klein klebte gegen Böcker beim 0:3 wiederholt das Pech am Schläger, Genz verpasste gegen das erst 14-jährige Supertalent Florian Bergmeier, vor Saisonbeginn aus Fürstenfeldbruck an die Singold gewechselt, unglücklich den Entscheidungssatz. So war beim 1:7 die Messe gelesen, doch Gerhard Wittmeier und Eduard Weirich ließen sich nicht hängen und gestalteten das Endresultat aus Sicht des TSV wenigstens noch etwas erträglicher. Wittmeier ließ Dempf keine Chance, Weirich erkämpfte sich einen 3:2-Erfolg über Geiger.

Marco Klein gab nach dem Spiel die trotzige Parole aus: "Wir holen uns Relegationsplatz acht!" Der Dreikampf gegen die beiden Zweiten der Bezirksoberligen Schwaben-Nord und Schwaben-Süd ist nach dieser Pleite bei nur noch einem ausstehenden Ligaspiel der einzige noch realistische Weg, die Landesliga zu erhalten.

TSV Rain II demontiert den TV Dillingen IV

Herren, Bezirksliga Nord, TSV Rain II – TV Dillingen IV 9:0. Seiner Favoritenstellung jederzeit gerecht wurde der Bezirksliga-Tabellenzweite TSV Rain II im Heimspiel gegen das abgeschlagene Schlusslicht TV Dillingen IV. Im Bewusstsein, dass gegen diesen Gegner eigene Überheblichkeit die größte Gefahr darstellen würde, gingen die Lechstädter die Partie sehr konzentriert an und leisteten sich im gesamten, gerade einmal knapp eineinhalb Stunden dauernden Spielverlauf lediglich zwei Satzverluste.

Schon nach den Doppeln war die Richtung, die dieses Duell nehmen würde, klar abgesteckt. Weirich/Simonis, Römer/Grob und A. Klein/Nothofer stellten schnell die 3:0-Führung her. Wolfgang Römer hatte gegen Alexander Manlik etwas mehr Gegenwehr zu brechen, ließ aber ebenso wenig einen Satz liegen wie Eduard Weirich, der mit Florian Hofweber keine Mühe hatte. Artur Klein überwand eine kurze Schwächephase in Durchgang drei gegen Tino Hommel und erhöhte mit einem 3:1 auf 6:0. Zwei lockere Siege fuhren Matthias Nothofer und Thomas Simonis gegen Benjamin Handl bzw. Kevin Huber ein. Den Siegpunkt holte schließlich nach verlorenem erstem Satz und deutlicher Leistungssteigerung Andreas Grob gegen Linus Stella. (wrö)