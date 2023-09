Triathlon

Göttler und Westphal sind bayerische Vizemeister im Triathlon

Plus Beim letzten Wettkampf des BTV-Nachwuchscups in Wendelstein treten fünf Nachwuchstalente vom TSV Harburg an. Am Ende steht ein großer Erfolg.

Fünf Nachwuchsathleten des TSV Harburg haben sich in Wendelstein zum Duathlon getroffen. Es war der letzte Wettkampf des BTV-Nachwuchscups, einer Serie aus elf unterschiedlichen Rennen, die im Februar begonnen hat. Zugleich war es nach der Sommerpause der Start in die neue Saison.

Den Anfang machte Daniel Weiland. Er zeigte sein Lauftalent und belegte als jüngerer Jahrgang der Altersklasse Schüler B (Jahrgang 2012/2013) den fünften Platz. Im großen Teilnehmerfeld mit 42 Startern ging es für Giulia Göttler, Julia Weiland, Luca Schreitmüller (alle drei Altersklasse Jugend B Jahrgang 2008/2009) und Joel Westphal (Altersklasse Schüler A Jahrgang 2010/2011) heiß her. Temperaturen von knapp 30 Grad erschwerten die Bedingungen. Schreitmüller hatte mit 6:47 Minuten die schnellste Laufzeit über die zwei Kilometer und führte das Feld in die Wechselzone. Auf der Radstrecke konnte er die Führung jedoch nicht halten und erreichte nach einem guten zweiten Lauf den dritten Platz. Göttler konnte auf dem Rad zur Führungsgruppe aufschließen und mit einer anschließenden soliden Laufleistung den zweiten Platz erreichen. Weiland zeigte sich im Laufen stark verbessert und freute sich über den vierten Platz. Westphal fuhr über die gesamten zehn Kilometer auf der anspruchsvollen Radstrecke in der Führungsgruppe mit. Beim zweiten Lauf erkämpfte er sich durch eine starke Laufleistung den dritten Platz der Schüler A.

