TSV Monheim: „Wir können aus vollen Rohren schießen“

Plus Vor dem Auftaktwettkampf in der 2. Bundesliga Süd spricht Mario Reichert, Cheftrainer der Turner des TSV Monheim, über den Umbruch im Team, gesteckte Ziele und die kommenden Derbys.

Am Samstag geht es für den TSV Monheim nach einer langen Liga-Pause wieder los mit dem Duell gegen Exquisa Oberbayern. Was überwiegt, die Vorfreude oder die Anspannung?