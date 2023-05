Das Wetter belohnt die Triathleten in Wemding

Nach etlichen Regentagen bestreiten die Teilnehmer des Wemdinger Waldsee-Triathlons den Wettbewerb bei Sonnenschein. Am Ende setzt sich ein Lokalmatador durch.

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr fand auch in diesem Jahr wieder die Neuauflage des Waldsee-Triathlons in Wemding statt. Das Team der LG Märchenwald um Norbert Krompaß war die ganze Woche mit den Vorbereitungen und dem Aufbau beschäftigt, um eine möglichst perfekte Veranstaltung auf die Beine zu stellen und so wurde das Areal um den Wemdinger Lohweiher, wie der Waldsee auch genannt wird, kurzerhand in eine Triathlonarena verwandelt.

Auch wegen des vielen Regens hatten die Organisatoren jede Menge zu tun, um die teilweise aufgeweichten Laufwege zu präparieren, um die Sicherheit aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu gewährleisten. Letztendlich wurden dann aber die ganzen Bemühungen mit schönem Wetter und viel Sonnenschein belohnt, obwohl die Vorhersagen eher Schlimmes erwarten ließen.

27 Bilder Die Bilder vom Wemdinger Waldsee-Triathlon Foto: Anton Färber

Nach den Grußworten von Wemdings Bürgermeister Dr. Martin Drechsler, TSV-Wemding-Vorsitzenden Anton Eireiner, sowie Sportreferent Roland Schuster, ging es für die rund 100 Teilnehmenden in die Startzone. Gestartet wurde in vier Blöcken, wobei zunächst eine rund 500 Meter lange Strecke im Waldsee geschwommen werden musste.

Aus dem Waldsee geht es in Wemding auf das Fahrrad

Danach ging es in die Wechselzone, von wo es dann auf dem Fahrrad weiterging. Die Athleten mussten einen knapp sechs Kilometer langen Rundkurs dreimal absolvieren, bevor es dann zum Schluss auf die Laufstrecke ging. Hier galt es, eine circa 1,3 Kilometer lange Runde um den Waldsee viermal zu durchlaufen.

Pünktlich um 10 Uhr startete die erste Gruppe mit einem Böllerschuss. Stefan Rupprecht vom TSV Neuburg stieg als erster mit großem Vorsprung aus dem Wasser. Auf der Radstrecke konnte die Konkurrenz jedoch aufschließen und bereits auf der ersten Runde der Laufstrecke übernahm Thomas Braun vom Team Maprofit aus Wemding die Führung, welche er sich bis zum Schluss nicht mehr nehmen ließ. Mit einer Zeit von 59:09 Minuten wurde er Gesamtsieger vor Ben Cyrol vom SC Hemmor, sowie Markus Stang vom TSV Harburg, beide beendeten den Wettkampf ebenfalls knapp unter einer Stunde.

Bei den Frauen gewann Anna Berger von der LG Warching souverän in 1:03:51 vor Lea Schmitz vom TSV Öttingen und Lena Moraw vom TSV Brannenburg. Auch alle anderen Athletinnen und Athleten zeigten gute Leistungen und begeisterten die zahlreichen Zuschauer.

Das Teilnehmerfeld war breit gefächert und von 17 bis ins Seniorenalter waren alle Altersgruppen vertreten. Gerhard Müller von der TDM Franken war mit 77 Jahren der mit Abstand älteste Teilnehmer und erreichte mit äußerst respektablen 1:40 Stunden das Ziel.

Das Moderatoren-Duo König/Krompaß sorgte während der Veranstaltung für gute Unterhaltung und informierte über den Wettkampf. Die Veranstalter erhielten viel Lob, sodass es den Waldsee-Triathlon wohl auch im nächsten Jahr geben wird. (AZ)