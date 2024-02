Überholmanöver geht schief: Auto landet im Acker

Ein missglücktes Überholmanöver führte am Dienstagmittag zu einem Verkehrsunfall. Dabei entsant ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Auf der Staatsstraße 2214 zwischen Warching und Blossenau ist es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall gekommen, der glücklicherweise ohne Verletzte ausging. Eine 23-jährige Autofahrerin versuchte laut Polizei in einer Linkskurve, ein anderes Fahrzeug zu überholen. Nach dem Manöver verlor sie jedoch die Kontrolle über ihr Auto, kollidierte mit einem Straßenpfosten und kam schließlich in einem Acker zum Stehen. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)