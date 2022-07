B16 bei Tapfheim ist in den Sommerferien eine Dauerbaustelle

Die Fahrbahn der B16 wird in den Sommerferien rund um Tapfheim erneuert. Los geht es bereits am ersten Ferientag. Was gemacht wird und wie die Umleitung verläuft.

Es wird ordentlich gebaut und saniert auf den Bundesstraßen rund um Donauwörth. In den Sommerferien warten auf die Autofahrer weitere Behinderungen - dieses Mal geht es um die B16 in Richtung Dillingen. Ab Montag, 1. August, wird die Bundesstraße 16 bei Tapfheim in zwei Abschnitten saniert. Zunächst geht es um einen Abschnitt bei Erlingshofen, später zwischen Tapfheim und Schwenningen.

Ab 1. August wird die B16 in Erlingshofen von Donauwörth kommend ab dem Ortseingang Tapfheim bis zur Ampel mit der Staatsstraße 2221 gesperrt. Das Staatliche Bauamt Augsburg saniert hier die Fahrbahn und passt auch die Höhen bei den Kanaldecken an. Die Kreuzung in Tapfheim selbst ist nicht von der Sperrung betroffen, ebenso die Kreuzung Posthof in Donauwörth.

Der erste Abschnitt der Sanierung B16: Erlingshofen bis zur ersten Ampel in Tapfheim

Im ersten Abschnitt wird die Bundesstraße auf circa 300 Metern Länge saniert und gleichzeitig durch die Gemeinde die Kanalabdeckungen erneuert, um den Lärm für die Anwohner zu reduzieren. Diese vergleichsweise kurze Strecke soll dementsprechend schnell bis 12. August bearbeitet und wieder freigegeben werden. Die Umleitung wird von Höchstädt kommend von Blindheim aus über die Kreisstraße DLG 23 nach Blindheim und von dort weiter über die Staatsstraße 2027 nach Mertingen zur B2 oder weiter zur B16 geleitet. Gleiches gilt für die entgegengesetzte Richtung. Eine Umleitung solle rechtzeitig zum Baubeginn eingerichtet werden, so das Staatliche Bauamt.

Nach Abschluss der Maßnahme in Erlingshofen folgt ab Dienstag, 16. August, der zweite Abschnitt. Dieser umfasst die Strecke vom Ortsausgang Tapfheim bis Ortsausgang Schwenningen in Fahrtrichtung Höchstädt. In diesem Bereich wird neben der freien Strecke zwischen Tapfheim und Schwenningen auch der an der Bundesstraße 16 liegende Parkplatz und die Ortsdurchfahrt Schwenningen saniert.

Die B16 bei Tapfheim wird saniert. Dafür ist die Strecke in den Sommerferien immer wieder gesperrt. Foto: Staatliches Bauamt

Die Umleitung von Dillingen kommend wird in Höchstädt an der Donau über die Staatsstraße 2212 und die Kreisstraße DLG 5 nach Bissingen und von dort weiter über die Staatsstraße 2221 nach Tapfheim-Erlingshofen geleitet. Gleiches gilt für die entgegengesetzte Richtung. Die Umleitung soll vor Ort rechtzeitig zum Baubeginn eingerichtet. Nach Fertigstellung der Arbeiten zum 12. September soll die Bundesstraße 16 wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Fahrqualität auf der B16 soll sich verbessern

Ziel der Bauarbeiten ist es laut Mitteilung aus dem Staatlichen Bauamt, sowohl die Sicherheit als auch die Fahrqualität zu verbessern und gleichzeitig die Kosten für die Unterhaltung der Straße in den kommenden Jahren zu senken. Sowohl Lage als auch Breite der Bundesstraße 16 werden hierfür nicht verändert.

Die Bauarbeiten werden in enger Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Bauamt Krumbach durchgeführt. Beide Staatlichen Bauämter bitten die betroffenen Anlieger und Anliegerinnen sowie die Autofahrenden um Verständnis für die auftretenden Beeinträchtigungen. (AZ)