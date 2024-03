TSV Rain: Kampfansage an den Tabellennachbar

Unerwarteter Punkt macht bei den Tillystädter Tischtennisspielern wieder Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Landesliga. Vor der Partie stehen die Vorzeichen nicht gut.

"Jetzt peilen wir wieder Platz sieben an!" Jürgen Genz, Mannschaftsführer des Tischtennis-Landesligisten TSV Rain, machte nach dem ebenso überraschenden wie verdienten Punktgewinn beim Tabellendritten TSV Königsbrunn eine Kampfansage an den momentan noch vier Punkte besser platzierten Tabellennachbarn SC Siegertshofen. Dass dieses Ziel ambitioniert ist, weiß auch der TSV-Kapitän; aussichtslos erscheint das Unterfangen angesichts des Restprogramms der beiden Konkurrenzen allerdings nicht.

In Königsbrunn standen die Vorzeichen am eigentlich allerdings alles andere als gut: Neben "Teilzeitkraft" Mathias Häusler fehlte krankheitsbedingt auch Marco Klein, sodass außer dem etatmäßig eingeplanten Eduard Weirich auch noch Matthias Nothofer einsprang - für beide damit eine Doppelbelastung, weil sie anschließend noch zum Auswärtsspiel der Zweiten nach Nördlingen weiterfahren mussten.

Spieler aus der zweiten Mannschaft des TSV Rain schlagen sich gut

Die zwangsläufig wieder umformierten Doppel der Gäste schlugen sich gut: Zwar unterlagen Wittmeier/Nothofer erwartungsgemäß Lippert/Botschen, doch Genz/Weirich kämpften sich in fünf Sätzen zu einem Erfolg über Bannout/Schönborn. Enge Auseinandersetzungen prägten auch den ersten Einzeldurchgang: Der an Position eins spielende Jürgen Genz unterlag zwar nach zwischenzeitlicher 2:1-Führung noch Angelo Bannout, dafür setzte sich Gerhard Wittmeier in einer extrem spannenden Auseinandersetzung gegen Florian Lippert durch. Und auch Matthias Nothofer behielt im fünften Durchgang gegen Ronny Schönborn die Nerven. Weil anschließend Eduard Weirich gegen Noah Botschen mit 3:0 schnell alles klarmachte, führten die Gäste zwischenzeitlich gar mit 4:2.

Darauf reagierten die Königsbrunner allerdings nicht verunsichert, sondern legten im zweiten Einzeldurchgang eine Schippe drauf. Lippert ließ Genz keine echte Chance, Bannout gestattete Wittmeier nur den Gewinn des ersten Satzes. Der starke Weirich funkte aber dazwischen und sicherte mit seinem zweiten 3:0-Erfolg über Schönborn den Lechstädtern schon das Unentschieden. Zu mehr reichte es allerdings nicht mehr, denn Botschen rettete den Brunnenstädtern mit einem Erfolg über Nothofer das 5:5. (wrö)

