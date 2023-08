Hund beißt Radler in Kniekehle: Mann in Klinik

Ein Hund verletzt in Ursheim einen Radfahrer. Die Polizei kann den Halter des Tiers ermitteln.

Ein Hund hat im Polsinger Ortsteil Ursheim im angrenzenden Mittelfranken einen Radfahrer angefallen und verletzt. Wie die Polizei berichtet, geschah dies am Montag. Das Tier sprang den 54-Jährigen, der im Ort unterwegs war, an und biss ihn in die Kniekehle.

Zur Versorgung der Wunde musste der Mann ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei konnte den Hundehalter ermitteln und leiteten gegen ihn ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)