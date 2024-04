Warum Radler bei Dehner und Boarn besonders willkommen sind

"Radler willkommen!" - dieses Motto gilt bei zwei Unternehmen in Rain nun auch offiziell. Was dahintersteckt.

In Rain sind „Radler Willkommen!“: Mit diesem Zertifikat wurden jetzt zwei Rainer Betriebe ausgezeichnet. Das Gasthaus „zum Boarn“ und das Gartenbistro im Dehner-Gartencenter sind die ersten beiden Unternehmen in der Lechstadt, die das entsprechende Logo bei sich anbringen können.

Durch und um Rain führen zahlreiche Radwege und erschließen die Sehenswürdigkeiten der Stadt. Um den Radfahrerinnen und -fahrern den Aufenthalt in Rain so angenehm und unkompliziert wie möglich zu bereiten, arbeitet die Stadt Rain eng mit den Gastronomie- und Beherbergungsbetrieben der Innenstadt zusammen. Ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist die Einführung des Qualitätslabels "Radler Willkommen!".

Kostenloses Auffüllen von Trinkflaschen und Nutzung der Toiletten

Mit diesem Logo dürfen die beiden ausgezeichneten Betriebe auf ihren zusätzlichen Service aufmerksam machen. Foto: Florian Lein

Ausgezeichnet werden Betriebe, die in besonderem Maße fahrradfreundlich sind. Zu den Kriterien zählen beispielsweise das kostenlose Auffüllen von Trinkflaschen, die Lademöglichkeit für E-Bike-Akkus, die kostenlose Nutzung der Toiletten oder auch das Angebot von Infomaterial rund um die Radwege der Region. Unterstützt werden die Betriebe durch das Tourismusbüro der Stadt Rain, das jeweils Aufsteller und Flyer sowie ein kostenloses Fahrradreparaturset den Betrieben und somit auch den Radlern zur Verfügung stellt.

E-Bikes können aufgeladen und Fahrräder nachts diebstahlsicher abgestellt werden

Das Gasthaus „zum Boarn“ der Metzgerei Stöckle in der Hauptstraße 26 und das Dehner Gartenbistro in Rain erfüllen diese Kriterien. Beim Boarn können auch Fahrräder während der Übernachtungen sicher in einem Nebengebäude abgestellt werden. Bei Dehner haben Radler die Möglichkeiten, ihr E-Bike an den verschiedenen Ladesäulen aufzuladen und ihr Gepäck in Schließfächern zu verstauen. Ein Aufkleber mit dem Logo, welches den beiden Betrieben überreicht worden ist, weist sie künftig als besonders „Radler freundlich“ aus.

In den nächsten Wochen sollen noch weitere Gastronomen und Unterkünfte das Zertifikat erhalten. Die teilnehmenden Betriebe und weitere Informationen finden sich auch auf der städtischen Homepage unter www.rain.de/radler-willkommen. Bei diesem Projekt wird die Stadt Rain vom Innenstadtmanagement der Firma Cima und der Städtebauförderung der Regierung von Schwaben unterstützt. (AZ)