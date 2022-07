Soldaten- und Kameradschaftsverein feiert Geburtstag

Plus Der Soldaten- und Kameradschaftsverein Weilheim/Rehau feiert runden Geburtstag – mit zweijähriger Verzögerung. Das tut der Stimmung aber keinen Abbruch.

Groß gefeiert wurde am Wochenende im kleinen Jura-Dorf Weilheim: Der Soldaten- und Kameradschaftsverein Weilheim/Rehau beging das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen. Höhepunkt der Feierlichkeiten war am Sonntag der große Festumzug, der sich durch die hügeligen Straßen des Monheimer Stadtteils schlängelte.