Autofahrer kommt von der Spur ab und streift entgegenkommenden Pkw

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der nach einem Unfall einfach weitergefahren ist.

Die Polizei ermittelt gegen einen Unbekannten, der sich nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen aus dem Staub gemacht hat. Der Mann war mit seinem Auto gegen 7.55 Uhr auf der Staatsstraße bei Wemding von seiner Fahrspur abgekommen und streifte laut den Beamten den entgegenkommenden Wagen eines 28-Jährigen aus Monheim, der Richtung Otting unterwegs war, am Außenspiegel. Dadurch entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Anprall, ohne anzuhalten. Daher wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)