Wemding

vor 46 Min.

Beamte stoppen betrunkenen Radfahrer in Wemding

Ein Betrunkener will in Wemding auf sein Fahrrad steigen. In diesem Moment greifen Polizisten ein.

Gerade noch verhindert hat die Polizei die Trunkenheitsfahrt eines Radlers in Wemding. In der Nacht auf Sonntag stießen die Beamten um 2.10 Uhr in der Fronhofgasse auf einen deutlich alkoholisierten Mann, der gerade auf sein Fahrrad steigen wollte. Dies verhinderten die Ordnungshüter. Sie belehrten den 27-Jährigen eindringlich, in diesem Zustand das Zweirad stehen zu lassen. Der Betroffene zeigte sich einsichtig, versperrte sein Rad und trat zu Fuß den Heimweg an. Ein Alkomattest vor Ort ergab einen Wert von fast 2,3 Promille. (AZ)

Themen folgen