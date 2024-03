Das JuMi ist ein fester Treffpunkt für die Jugend in Wemding

Plus Jugendarbeiterin zieht in Wemding eine positive JuMi-Bilanz. Neben Freizeitaktivitäten steht auch Beratung im Mittelpunkt.

Die Räume der gemeindlichen Jugendarbeit in Wemding haben sich im vorigen Jahr zu einem festen Anlaufpunkt für Mädels und Jungs im Alter zwischen 10 und 15 Jahren entwickelt, die sich außerhalb von Familie und Schule mit Freunden treffen wollen. Dies berichtete die dafür zuständige Fachkraft Maren Kriegler nun im Wemdinger Stadtrat. Dessen Mitglieder zeigten sich angetan von dem Angebot und der Resonanz.

Bürgermeister Martin Drexler erklärte, er habe den Eindruck, mit dem neuen Standort für die "Jugend mittendrin", kurz JuMi, im ehemaligen Post-Verteilzentrum in der Monheimer Straße 2 "haben wir eine ganz neue Dimension". Kriegler, die bei der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) beschäftigt ist, bestätigte: "Die Angebote werden sehr gut genutzt. Es ist wirklich ein Begegnungs- und Lernort." Es gebe immer mehr positive Rückmeldungen von Jugendlichen. Bis zu 20 von ihnen seien nachmittags da.