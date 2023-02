Wemding

vor 32 Min.

Die Königin ist beim Kolpingball in Wemding zu Gast

Plus Die Kolpingsfamilie Wemding entführt die Besucherinnen und Besucher beim Faschingsball auf die britische Insel. Aber auch Wemdinger Themen werden närrisch beleuchtet.

Von Reinhold Seefried

Der Kolpingball am Faschingssamstag in der Wemdinger Stadthalle war sicher wieder einer der Höhepunkte im närrischen Treiben in der Region. Über 600 kostümierte Ballgäste ließen die aufwendig in britischen Farben zum Motto „Very Britsh“ ("sehr britisch") dekorierte Halle beben. Die Mitglieder der Kolpingsfamilie boten ein mit Überraschungen gespicktes Programm. Die Besucherinnen und Besucher waren begeistert.

