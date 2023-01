E-Bike geklaut: Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Täter hat in Wemding ein teures Pedelec gestohlen. Der Wert beträgt über 5000 Euro.

Ein bisher unbekannter Täter klaute einem 35-jährigen Mann am Mittwoch in der Zeit zwischen 13.50 und 22.05 Uhr ein schwarzes Pedelec der Marke Specialized. Das Pedelec stand mit einem Kettenschloss versperrt unter einem überdachten Fahrradabstellplatz einer Druckerei. Das Rad hat mehrere Kratzer beziehungsweise Lackabriebe an der kompletten linken Seite auf Höhe der Mittelstrebe sowie abgenutzte Handgriffe. Der Wert des E-Bikes beträgt laut Polizei etwa 5650 Euro.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung setzen. (AZ)

