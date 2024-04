Wemding

06:00 Uhr

Extremer Starkregen bedeutet auch Gefahr für die Altstadt

Plus Eine Studie zeigt auf, dass eine Jahrhundertflut in Wemding auch die Altstadt treffen kann. Am Lohweiher hingegen geben Experten Entwarnung.

Von Wolfgang Widemann

Ein extremer Starkregen kann auch für zahlreiche Gebäude in der Wemdinger Altstadt eine Überflutungsgefahr bedeuten. Dies ist eine Erkenntnis, welche die Kommune aus der Untersuchung eines Ingenieurbüros gewonnen hat. Deshalb will die Stadt die Planungen für einen Hochwasserschutz vorantreiben. Dies gab Bürgermeister Martin Drexler bei der Bürgerversammlung vor rund 30 Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt.

Dass in Wemding ein gewisses Gefahrenpotenzial herrscht, ist seit längerer Zeit bekannt. In den vergangenen Jahren gab es wiederholt lokal begrenzte Überschwemmungen. Die Lage am Rand des Rieses bedingt das Risiko, dass sich größere Wassermassen die Hänge hinab in das besiedelte Gebiet ergießen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

