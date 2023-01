Wemding

12:23 Uhr

Förderverein unterstützt Realschule in vielfältiger Weise

Artikel anhören Shape

In Wemding gab es an der Anton-Jaumann-Realschule im vergangenen Jahr einige wichtige Ereignisse. Was der Förderverein alles finanziert.

Bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Anton-Jaumann-Realschule hat der Vorsitzende Gottfried Hänsel an die Belastungen erinnert, welche die Corona-Pandemie auch für die Schulfamilie mit sich gebracht hätten. Er lobte die Schule für den souveränen Umgang mit dieser Herausforderung. Hänsel rief wichtige Ereignisse des vergangenen Jahres in Erinnerung, darunter den Tag der offenen Tür, in dessen Rahmen das generalsanierte Schulgebäude der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Weiterhin ging er auf die Namensgebungsfeier der nunmehr als "Lieselotte-Hopf-Forum" benannten Aula wie auch auf den Festakt anlässlich der Fertigstellung der Außenanlagen ein. Er freute sich, dass der Förderverein dazu mit der Finanzierung eines Klettergerüsts (15.000 Euro) beitragen habe können. Förderverein schafft unter anderem Instrumente für Schüler in Wemding an Der Förderverein habe wieder eine ganze Reihe von schulischen Bedarfen gedeckt, darunter die Anschaffung von Instrumenten für Bläser und Streicher, die Bezuschussung von Bildungsfahrten, aber auch die finanzielle Unterstützung beim schuleigenen Hausaufgabenheft. Auch für das kommende Jahr sei wieder eine ganze Reihe von Anfragen an den Förderverein herangetragen worden. Der Vorstand habe einstimmig beschlossen, diese Projekte zu unterstützen. Möglich war dies alles dank eines Spendeneingangs in Höhe von rund 7000 Euro, wofür sich der Vorsitzende bedankte. Für die Musikfachschaft berichtete Sabine Gehring über den aktuellen Stand und die Anschaffungswünsche. Sie zeigte sich hocherfreut insbesondere über den erfreulichen Zulauf zu den Bläserklassen. Gottfried Hänsel erwähnte in diesem Zusammenhang, dass erfreulicherweise auch die Schülerzahlen insgesamt wieder gestiegen seien. Alexandra Waschner-Probst ist jetzt Realschuldirektorin in Wemding Nachdem die Schulleiterin über verschiedene Profilklassen und Wahlpflichtfächergruppen referiert hatte, gratulierte der Vorsitzende Alexandra Waschner-Probst zur Ernennung zur Realschuldirektorin. Sie hatte die mit diesem Amt verbundenen Aufgaben bisher kommissarisch wahrgenommen. Gottfried Hänsel würdigte zudem die stets gute und harmonische Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat. (AZ)

Themen folgen