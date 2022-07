Kind verletzt sich in Wemding bei Sturz von Fahrrad

In Wemding hat sich ein Bub bei einem Unfall verletzt. Die Sache ging aber einigermaßen glimpflich ab.

In Wemding ist am Montag ein Kind mit dem Fahrrad verunglückt. Laut Polizei wollte der Neunjährige von der Scheibe her kommend in der Pfarrer-Pütz-Straße auf den Gehweg auffahren. Dabei stürzte der Schüler. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Dort stellte sich heraus, dass die Verletzungen glücklicherweise nicht so schwer waren. Der Bub kam mit Prellungen an Jochbein und Knie davon. (AZ)