Mann verletzt sich bei Sturz auf Glatteis in Wemding schwer

Ein Mitarbeiter einer Firma rutscht nach dem Eisregen auf dem Betriebsgelände in Wemding aus. Dies hat erhebliche Folgen.

Ein Mann hat sich am Montag bei einem durch Glatteis bedingten Sturz auf dem Gelände eines Betriebs in Wemding schwer verletzt. Wie die Polizei meldet, wollte der Mitarbeiter um kurz nach 10 Uhr zu einem Recyclingcontainer laufen, um dort Material zu entsorgen. Der 50-Jährige rutschte auf dem von Schnee freigeräumten, aber durch den Eisregen spiegelglatten Hof aus und fiel so unglücklich, dass er sich unter anderem einen Beckenbruch zuzog.

Der Rettungsdienst brachte den Verunglückten ins Krankenhaus. Die Polizei schließt nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Fremdverschulden aus. (AZ)