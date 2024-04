Wemding

vor 48 Min.

Millionenprojekte beherrschen die Aktivitäten der Stadt

Plus Zwei große Vorhaben prägen in diesem Jahr den Haushalt der Stadt Wemding. Dennoch bleibt etwas Luft für andere Investitionen.

Von Wolfgang Widemann

Welches Projekt ist notwendiger als das andere? Diese Frage beschäftigte die Verantwortlichen der Stadt Wemding heuer offenbar intensiver als sonst. Vier Zusammenkünfte des Finanzausschusses des Stadtrats waren notwendig, bis sich die Mitglieder einig waren, was die Kommune in diesem Jahr anpacken kann. Die muss aktuell gleich zwei Millionenprojekte stemmen, deren Dimensionen den üblichen Rahmen sprengen. Eines ist bald fertig, das andere steht in den Startlöchern.

"Die Anzahl der Projekte ist überschaubar", merkte Bürgermeister Martin Drexler in seiner Rede zum Haushalt für 2024 an, den die Ratsmitglieder am Dienstagabend einstimmig verabschiedeten. Drexler nannte auch gleich die markantesten Summen, welche die Ausgangslage verdeutlichen: 3,45 Millionen Euro muss die Stadt heuer für die Vollendung des neuen Feuerwehrhauses aufwenden und 2,25 Millionen Euro für die Generalsanierung und die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Marien. Bei dieser kommt noch eine Million hinzu für das Wohncontainer-Ausweichquartier am Ludwigsgraben. Der Umzug der Kindergarten-Gruppen dorthin habe "schon ganz hervorragend geklappt", so der Bürgermeister.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen