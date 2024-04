Polizei erwischt alkoholisierten Autofahrer in Wemding

In Wemding kontrolliert eine Streife der Polizei einen 39-Jährigen. Der wird angezeigt.

Die Polizei hat in Wemding einen angetrunkenen Autofahrer erwischt. Eine Streife kontrollierte am Freitagabend den 39-Jährigen in der Harburger Straße. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Die ließen den Mann nicht mehr weiterfahren und zeigten ihn an. Er muss mit Punkten in Flensburg, einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen. (AZ)