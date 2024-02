Rechts vor Links missachtet: Unfall in Wemding

In Wemding hat sich wegen einer missachteten Vorfahrt ein Unfall ereignet. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Weil er die Vorfahrtsregelung missachtet hatte, verursachte ein 29-Jähriger am Freitag einen Unfall in Wemding. Gegen 16.15 Uhr übersah der Mann an der Einmündung Vischergasse zum Raabgäßchen ein von rechts kommendes, vorfahrtsberechtigtes Auto von einem 35-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und wurden jeweils im Frontbereich beschädigt. Die beiden Männer blieben unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf 6.500 Euro. (AZ)