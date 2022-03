Wemding

Wemdinger Schauspielerin Luitgard Im lebte zwischen Glitzerwelt und Provinz

In diesem Grab auf dem Wemdinger Friedhof hat die bekannte Schauspielerin Luitgard Im neben ihren Eltern ihre letzte Ruhestätte gefunden.

Plus Auf dem Friedhof in Wemding findet sich das Grab der Schauspielerin Luitgard Im, die einst auf großen Bühnen und im Fernsehen sehr gefragt war. Wer war sie?

Von Barbara Würmseher

Grabsteine erzählen unendlich viele Geschichten. Wer die Inschriften studiert, kann erahnen, dass sich hinter jeder einzelnen Schicksale verbergen. Mitunter gibt es Lebensgeschichten großer Persönlichkeiten, mysteriöse Zusammenhänge oder menschliche Tragik. In einer Serie erinnern wir an Verstorbene, die für solche Schicksale stehen. In Folge fünf geht es um die bekannte Theater- und Filmschauspielerin Luitgard Im. Sie hatte von den 50er bis 80er Jahren ihre aktiven Jahre auf der Bühne und vor der Kamera. Sie war deutschlandweit bekannt und wurde mit Preisen ausgezeichnet. Ihrer Heimatstadt Wemding war sie zeitlebens verbunden und ist es auch im Tod. Sie starb vor 25 Jahren und wurde auf dem dortigen Friedhof beigesetzt.

