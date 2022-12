So viel Geld gibt die Stadt Wemding für Kinderbetreuung aus

Plus Für vier Einrichtungen in Wemding hat die Kommune im Vorjahr rund 840.000 Euro überwiesen. Stadtrat wird über die einzelnen Beträge informiert.

Die Stadt Wemding hat im vorigen Jahr rund 840.000 Euro für die örtlichen Kindertageseinrichtungen ausgegeben. Diese Summe erfuhr der Stadtrat von Bürgermeister Martin Drexler und VG-Verwaltungsleiterin Rosalinde Meyer erfahren.