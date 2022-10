Wemding

06:00 Uhr

So will die Stadt Wemding bei Wärme und Strom autark werden

Die Stadt Wemding setzt auf Hackschnitzel: Bürgermeister Martin Drexler (links) und Hausmeister Thomas Rudolf vor dem Bunker des Heizhauses an der Grund- und Mittelschule.

Plus Angesichts der Energie- und Klimakrise setzt die Stadt Wemding auf Eigenständigkeit. Hackschnitzel spielen dabei eine zentrale Rolle.

Von Wolfgang Widemann

Die Stadt Wemding will in Zeiten der Energie- und Klimakrise die öffentlichen Gebäude auf alternative Weise mit Wärme und Strom versorgen. Dies soll in mehreren Schritten geschehen. Die ersten Maßnahmen sind schon sehr konkret. Der Stadtrat hat nun Beschlüsse gefasst, damit die Ziele verwirklicht werden können. Das kostet freilich eine Millionensumme.

